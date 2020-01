O agentie imobiliara specializata, un must have daca vrei un spatiu de firma bun

Vor creste solicitarile in materie de spatii corporate in lunile ce vin

Locatia biroului de firma, un prim pas pentru reusita unui business

scopul si suprafata totala a incintei pe care o doresti in locatiune;

amplasamentul si accesibilitatea transportului;

dotarile de care dispune spatiul respectiv ce urmeaza a fi inchiriat (echipamente tehnice, prezenta unei infrastructurii suplimentare);

existenta unui numar suficient de locuri de parcare pentru masinile clientilor si ale personalului care va lucra acolo;

mediul de afaceri (concurenta din zona, daca exista)

Cere ajutorul unei agentii imobiliare cu experienta in domeniu ca sa nu dai gres

Cererea va fi din ce in ce mai mare din 2020, avand in vedere ca se pot infiinta de-acum inainte mai multe firme cu asociat unic chiar de aceeasi persoana si, mai mult decat atat, nici nu mai este nevoie de acordul vecinilor daca se stabileste sediul social al acestora intr-un bloc, daca activitatea propriu-zisa nu se desfasoara acolo.Multi agenti economici vor merge pe aceasta varianta, iar daca au nevoie de un birou de firma vor prefera ca sa il inchirieze intr-o zona buna.Pe cale de consecinta, asta s-ar putea sa urce marimea chiriilor corporate, de aceea ar trebui ca aceste spatii pentru birouri sa fie alese cu mare grija.De la companii mici la cele mari, toate au nevoie de birouri amplasate in mod convenabil si bine echipate, pentru ca personalul lor sa isi desfasoare activitatea in cele mai bune conditii.Intr-adevar, un birou curat, ingrijit si amplasat in mod convenabil, mai ales daca vorbim de acordarea de consultanta unor clienti, nu doar ca aduce un plus de notorietate firmei respective, ci si permite ca sa se lucreze cu clientii la un inalt nivel profesional, oferind servicii in armonie cu toate standardelor europene de calitate.Alegerea spatiului de birouri este o actiune care trebuie abordata cu extrem de multa responsabilitate, deoarece multe lucruri depind de locatia biroului. Intrand in cladirea unei firme pentru prima data, un client evalueaza instinctiv interiorul acestuia.Spatiul de birou ar trebui sa fie situat in apropierea statiilor de transport in comun. Accesul in cladire trebuie sa se faca usor. Iar o parcare generoasa este obligatorie, deoarece absenta acesteia va afecta numarul de clienti ce vor trece pragul firmei in cauza.Pentru ca sa nu gresesti cand te-ai decis sa inchiriezi niste spatii de birouri care sa fie in concordanta cu obiectivele tale de business, expertii GVA Birouri recomanda sa iei in considerare nu numai costul efectiv al chiriei pe care o vei avea de platit, ci si alti factori importanti precum ar fi:Doar astfel business-ul tau va fi unul de succes, profitabil.Daca vei colabora cu specialistii experimentati de la GVA Birouri, vei putea sa alegi dintre cele mai bune spatii amplasate in zonele cu vad ale orasului in care vrei sa iti desfasori activitate (inclusiv daca este vorba de Bucuresti, Timisoara, Oradea, Cluj, localitati urbane cu o cerere extrem de mare pentru birouri de firma).Astfel vei putea cu ajutorul lor ca sa inchiriezi spatii de birouri dotate cu infrastructura necesara pentru a-ti putea pozitiona foarte bine compania si pentru a-ti atinge obiectivele de afaceri planificate.Obtinerea de spatii de afaceri de la profesionistii pietei imobiliare reprezinta cea mai buna alegere a oamenilor de succes si o garantie a fiabilitatii tuturor tranzactiilor efectuate in acest domeniu.Pe langa spatiile de birouri, o agentie imobiliara buna te poate ajuta, daca e cazul, inclusiv la inchirierea de spatii de vanzare cu amanuntul (magazine), depozite, cladiri industriale.Asadar, daca esti antreprenor nu uita ca inchirierea de spatii de firma se va face fara probleme cu ajutorul unui specialist in domeniul imobiliar.