O noua tendinta in Bucuresti: Apar tot mai multe spatii de coworking

"Acest lucru se intampla pentru ca antreprenorii romani aflati la inceput, freelancerii si companiile multinationale au nevoie de variante alternative pentru a-si desfasura munca.Constienti de acest fenomen, fondatorii Commons au deschis o noua locatie de coworking si evenimente in zona Romana din Bucuresti.Investitia initiala este de 150.000 de euro, dupa ce anul trecut au inaugurat prima locatie in zona Unirii, in care au investit o suma similara.Spatiile de coworking sunt un trend care capata amploare in Romania, iar antreprenorii opteaza pentru astfel de birouri nu doar pentru facilitatile si serviciile premium, ci si pentru accesul la o comunitate de oameni de business, din domenii diverse, care sa ii ajute sa isi dezvolte afacerea", precizeaza sursa citata, intr-un comunicat de presa transmis marti AGERPRES.Potrivit co-fondatorului Commons, David Canta, cei care apeleaza la desfasurarea in concept coworking sunt din domenii, precum: avocatura, IT, consultanta, comunicare, marketing sau sunt angajati in multinationale, care ofera astfel de facilitati.Noul spatiu de coworking este amplasat in zona Piata Romana, se intinde pe o suprafata de 650 mp si are toate facilitatile unui birou modern: