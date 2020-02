Portofoliul de birouri sustenabile dezvoltat de Skanska va ajunge la aproape 1 milion metri patrati in 2020

Skanska este un pionier in ceea ce priveste dezvoltarea de spatii de birouri sustenabile in Europa Centrala si de Est, in urma cu zece ani, fiind primii care au implementat certificarea LEED. Aceasta a fost o idee vizionara, intrucat LEED nu era cunoscut in mod curent in randul industriei si a plecat de la nevoia de a avea mai multa grija de mediul inconjurator.An de an, constientizarea importantei cladirilor verzi a crescut, astfel ca LEED a devenit un instrument de evaluare standard pe piata imobiliara. Acum, Skanska este din nou un promotor prin introducerea certificarii WELL pentru cladirile sale de birouri.Anul trecut, proiectul Visionary, dezvoltat de Skanska in Praga, a devenit prima cladire de birouri certificata WELL din Europa Centrala si de Est, iar cladirile Campus 6.2 si Campus 6.3 au obtinut pre-certificarea WELL Building Standardâ„¢ la nivel Silver, fiind primele doua cladiri cu aceasta pre-certificare din Romania.Sustenabilitatea sta la baza operatiunilor Skanska si sprijina strategia noastra de business avand ca scop sa construim pentru o societate mai buna. Toate eforturile noastre sunt concentrate pe dezvoltarea de cladiri conform celor mai inalte standarde.Oferta noastra Futureproof Workplaces by Skanska este o promisiune in fata clientilor nostri ca indiferent de proiectul Skanska pe care il vor alege, acesta va fi dezvoltat cu atentie speciala pe design, sustenabilitate si inovatie.Certificarile LEED si WELL sunt cele mai bune dovezi prin care compania noastra isi duce la indeplinire promisiunea si construieste cladiri verzi punand in acelasi timp accentul pe sanatatea si confortul utilizatorilor cladirilor.Eforturile noastre sunt, de asemenea, recunoscute la scara mai larga. Skanska este pe locul 20 in lista companiilor care schimba lumea. Este o mare recunoastere dar si o mare responsabilitate in acelasi timp.Suntem pe deplin constienti de situatia de criza privind mediul inconjurator, motiv pentru care continuam sa avem in vedere masuri suplimentare pentru minimizarea impactului nostru asupra mediului pe plan global.- spune Katarzyna Zawodna-Bijoch, presedinte si director general executiv al unitatii de afaceri a biroului Skanska din ECE.Proiectul de birouri Equilibrium din Bucuresti este cel cel de al doilea proiect dezvoltat de Skanska in Romania. Prima cladire a primit recent certificarea LEED Core & Shell la nivel Platinum."Viziunea noastra este sa construim pentru viitor si in permanenta ridicam standardele prin realizarile noastre. Equilibrium si Campus 6 sunt doua exemple 'vii' si vin sa confirme angajamentele Skanska fata de mediu, fata de chiriasi si fata de angajatii acestora. Equilibrium 1 a obtinut recent certificarea LEED Platinum, iar Campus 6.2 si Campus 6.3 sunt primele cladiri de birouri din Romania pre-certificate WELL. LEED ne-a oferit cadrul pentru sustenabilitate si eficienta, iar prin WELL punem rezidentul cladirilor in centrul acestor ecosisteme", a declarat Aurelia Luca, Vicepresedinte Executiv Operatiuni Romania.Cladirile Campus 6.2 si Campus 6.3 au obtinut pre-certificarea WELL Building Standardâ„¢ la nivel Silver, fiind primele doua cladiri cu aceasta pre-certificare din Romania.Spark C din Varsovia a primit certificatul WELL Core & Shell, fiind prima cladire certificata WELL din Polonia si a doua cladire de birouri in Europa Centrala si de Est. In plus, cladirea a fost distinsa anterior cu urmatoarele certificate: WELL New & Existing Interiors, LEED Core & Shell la nivel Platinum, LEED Commercial Interior la nivel Platinum si certificatul "Building Without Barriers", acordat de Fundatia pentru Integrare.Praga Studios din Praga este un proiect care a obtinut certificarea LEED Platinum pentru Core & Shell. Acesta a primit 97 de puncte, ceea ce il face cea mai sustenabila cladire dezvoltata de Skanska din regiunea Europa Centrala si de Est.Spark B din Varsovia, a doua cladire din complexul de birouri Spark al Skanska, a primit LEED Core & Shell la nivel Platinum.Nowy Rynek din Poznan este cel mai recent proiect de birouri certificat in Polonia, care a fost dezvoltat de Skanska. Acesta a obtinut LEED Core & Shell la nivel Platinum.Skanska intentioneaza sa pastreze ritmul atunci cand vine vorba de livrarea de cladiri sustenabile. Conform calculelor companiei, dezvoltarile nou certificate vor creste stocul total al Skanska cu 219 700 m2 de proiecte certificate LEED si 79 800 m2 de spatii de birouri certificate WELL. Dupa succesul primelor proiecte pre-certificate si certificate WELL din Romania, Polonia si Cehia, dezvoltatorul va introduce in curand certificarea WELL si in si Ungaria.Eforturile companiei in aceasta directie au fost deja recunoscute de revista Fortune. Skanska s-a clasat pe locul 20 in topul anual "Change the World 2019" cu 52 de companii care, prin intermediul operatunilor desfasurate, au un impact major atat social, cat si asupra mediului. Skanska este singura companie de constructii din lista.Skanska a anuntat recent obiectivul grupului de a atinge tinta de emisii de carbon net-zero pana in 2045, cu o reducere de 50 la suta pana in 2030.