Skanska inaugureaza prima cladire a proiectului Equilibrium, cu 3.500 mp pentru relaxare si lucru in aer liber

Agile working

Complexul este cel de-al doilea proiect dezvoltat de companie in zona de Nord a capitalei, dupa Green Court Bucharest . Prin atingerea acestui milestone, Skanska isi reconfirma pozitia solida in cadrul pietei din Romania. In prezent, Equilibrium 1 a ajuns la unDe la placemaking-ul care functioneaza ca hub social si pana la restaurantul care va mentine o atmosfera animata in cladire pe toata perioada zilei, facilitatile oferite de Equilibrium 1 le vor permite utilizatorilor sa munceasca si sa se relaxeze intr-un mediu placut.Dezvoltarea cladirii a preintampinat trendurile emergente in piata de office, care fac tranzitia de la paradigma traditionala a programului de munca fix catre o perspectiva moderna tip ""."Proiectele office hibrid, care pot acomoda activitati diverse, atrag tot mai mult interes. Equilibrium este un astfel de spatiu, care prin modularitate si facilitati acopera o paleta larga de nevoi. Credem ca prin acest proiect cream premisele ca fiecare angajat sa gaseasca acea armonie intre viata personala si profesionala", a declaratSituata la intrarea in cel mai dezvoltat si activ hot-spot de business al orasului, cladirea Equilibrium 1 ofera acces la un placemaking de 3.500 mp pentru relaxare si lucru in aer liber, incluzand mobilier cu incarcare solara dotat cu prize electric si acoperire wireless.Cladirea va fi certificata LEED Gold, reconfirmand respectarea principiilor dezvoltarii sustenabile, ale eficientei energetice optime si ale asigurarii unui mediu de lucru superior.Totodata, aceasta prezinta solutii sustenabile inovatoare, precum calcularea amprentei de carbon, un ecran pe care se va afisa nivelul consumului de energie, incarcatoare performante pentru masini electrice si o aplicatie integrata dedicata cladirii."Skanska a transformat un teren scos din uz intr-un proiect de birouri de cea mai inalta clasa. Prin cladirea Equilibrium1 am reusit sa redam comunitatii un spatiu care nu ii mai apartinea nici functional, nici estetic.Suntem mandri ca astazi avem aici un hub social animat, cu o energie frumoasa, si totodata o cladire de birouri proiectata sa functioneze la eficienta maxima, mai ales ca mixul dintre inspiratie si eficienta este exact ce cauta angajatul modern", a declarat"Agile working" este un nou mod de lucru, cu potentialul de a deveni un instrument transformational pentru strategiile de imbunatatire a costurilor, productivitatii si sustenabilitatii.Acesta incorporeaza notiunea de munca flexibila ca timp si spatiu, dar presupune totodata eliberarea de gandirea traditionala a programului de lucru de la 9 la 5 si inlocuirea acestuia cu un orar personalizat, pentru fiecare angajat in parte.Skanska Romania este un dezvoltator si constructor de cladiri ecologice de birouri destinate crearii unor medii favorabile cresterii economice si stimularii afacerilor. Compania si-a inceput activitatea in Romania in anul 2011 si face parte din Grupul Skanska, lider mondial in dezvoltare imobiliara si constructii.Proiectele Skanska Romania ofera spatii de birouri realizate la cele mai inalte standarde de calitate, in locatii cheie care asigura atat succesul cat si satisfactia clientilor si a investitorilor.Toate proiectele dezvoltate de Skanska Romania parcurg procesul de certificare LEED pentru a confirma respectarea principiilor dezvoltarii sustenabile, ale eficientei energetice optime si ale asigurarii unui mediu de lucru superior.