Volumul investitiilor imobiliare din Romania aproape se va dubla in 2020, la peste 1,1 miliarde de euro (analisti)

La nivel comparativ, valoarea tranzactiilor imobiliare inregistrate in 2019, la nivel national, s-a ridicat la 683 de milioane de euro, sub estimarile initiale."In ultima perioada am reusit sa convingem tot mai multi investitori internationali sa se uite la Romania si acest lucru s-a materializat, pe de o parte, printr-un volum ridicat de tranzactii care au fost securizate deja si care urmeaza sa fie finalizate in perioada urmatoare. In total, tranzactii de peste 700 de milioane de euro sunt in faze avansate, iar pentru tot anul e foarte probabil ca volumul sa depaseasca 1,1 miliarde de euro, un nivel record al ultimilor sase ani", a declarat Andrei Vacaru, sef al Capital Markets JLL Romania.In acest context al dezvoltarii pietei imobiliare, birourile din Bucuresti vor reprezenta cele mai lichide active in 2020, sustin analistii. Potrivit acestora, Capitala ar putea atrage peste 80% din volumul total de investitii, fata de 48%, anul trecut."In 2020, cladirile de birouri vor reprezenta cea mai lichida clasa de active imobiliare. Mai mult, ne asteptam la o crestere a ponderii in total tranzactii spre 80%, de la 60% anul trecut. De remarcat, evolutia sectorului hotelier, care devine din ce in ce mai activ si unde ne asteptam si in 2020 la noi tranzactii, in contextul in care, in ultimii trei ani, au fost inchise nu mai putin de 11 vanzari de hoteluri, atat in Bucuresti, cat si in orasele secundare", se mentioneaza in analiza de piata.Anul trecut, compania de consultanta imobiliara JLL a fost implicata in tranzactii de peste 325 de milioane de euro. Cele mai importante proiecte in care JLL a furnizat servicii de consultanta, in 2019, reprezentand vanzatorii au fost: The Office (cea mai mare vanzare a unui proiect de birouri din afara Capitalei), Promenada Targu Mures si vanzarea unei cladiri emblematice din Bucuresti, Palatul Oscar Mausgch (BCR) din Piata Universitatii.La nivel regional, anul 2020 se preconizeaza a fi unul de referinta, dupa ce in 2019 volumul a atins un record absolut, cu aproape 14 miliarde de euro.Conform analizei, cu peste 55% din totalul tranzactionat si pe fondul cresterii activitatii investitorilor din Europa, Polonia si-a mentinut pozitia dominanta in 2019. Pe pozitia a doua in regiune s-a pozitionat Cehia, cu 22% din total.Cat priveste diferentele dintre sursele de capital in tarile din regiune, specialistii remarca faptul ca, in timp ce Polonia are foarte putini investitori locali, iar cei din Europa detin o cota de aproximativ 50%, in Ungaria capitalul local a generat 80% din tranzactii, in timp ce in Cehia acesta a fost de 40%.JLL este o firma specializata in servicii profesionale si de management al investitiilor, dedicate domeniului imobiliar, servicii oferite clientilor care doresc sa obtina valoare adaugata prin detinerea, inchirierea sau investitiile in proprietati imobiliare.Veniturile anuale globale ale companiei care detine 300 de sucursale in 80 de tari si inglobeaza circa 92.000 de angajati se cifreaza la 6,7 miliarde dolari.