Un dezvoltator lituanian investeste peste 30 de milioane de euro in fosta fabrica de bere Grivita

Proiectul se desfasoara pe o suprafata de peste un hectar si include patru monumente care vor fi restaurate si convertite, precum si doua cladiri noi.Fosta fabrica de bere Luther a fost inceputa in 1869, datorita constructiei Garii de Nord, situata la vremea respectiva la marginea Bucurestiului si inaugurata de regele Carol I.Fabrica era furnizor al Casei Regale, iar in 1900 la Expozitia Universala de la Paris, cea mai importanta manifestare internationala a vremii, aduce Romaniei medalia de aur pentru cea mai buna bere.Imediat dupa primirea distinctiei publicatia Gazeta Sateanului consemna:"Pe langa efortul de restaurare si arhitectura spectaculoasa a proiectului, Fosta Fabrica aduce un concept nou de parteneriat cu antreprenorii romani invitati in proiect.Acest concept presupune, printre altele, finantarea lor si sustinerea unei comunitati de afaceri romanesti care a fost implicata in proiect inca din faza de proiectare, pentru a ne putea adapta la nevoile lor concrete", a declarat Mindaugas Valuckas, CEO si Member of the Board Hanner Group."Proiectul va ramane in administrarea Hanner, singurele imobile care se vor vinde vor fi apartamentele noi si lofturile".Noua dezvoltare pastreaza intru totul spiritul fabricii Luther, deoarece fabrica a fost una dintre primele dezvoltari de mixed-use din Europa si una dintre primele fabrici construite pe structura metalica din Europa.Includea centrele logistice si de productie, cladiri rezidentiale pentru angajatii fabricii, berarii, terase, spatii de evenimente, teren de tenis, o piata centrala cu obelisc si casa fondatorului.Orzaria si Maltaria au fost construite in stil art-deco cu ingineri din afara tarii, iar noua dezvoltare restaureaza in detaliu toate elementele identitare ale arhitecturii originale.Maltaria va fi convertita in 31 de lofturi unicat, asa numitele "hard-lofts", respectiv fabrica convertita in spatii de locuit, pastrand toate elementele originale ale cladirii.Lofturile din Fosta Fabrica reprezinta o premiera pentru piata locala, fiindRestaurarea monumentelor a presupus un grad extrem de ridicat de dificultate tehnica si bugete semnificative.Arhitectura proiectului este semnata de biroul Tecon, arh. Bogdan Babici, in vreme ce structurile sunt gandite de profesorul Paul Ioan, considerat unul dintre cei mai experimentati specialisti de structuri si structuri monumente din Romania.Fosta Fabrica este situata in centrul noului pol de office al Bucurestiului si beneficiaza de statii de metrou in imediata apropiere, statii de tramvai si autobuz, prezenta pasajului Basarab, a Garii de Nord si a campusului universitar Politehnica. Amplasata la cateva minute de Piata Victoriei, Fosta Fabrica aduce o serie de servicii care vor fi necesare intr-o zona care primeste peste 200.000 mp de spatii noi de office clasa A si isi propune sa demonstreze ca restaurarea de monumente, desi dificila si complexa, este o solutie care poate regenera orasul si care poate aduce profit, pe termen mediu si lung, atat pentru urbe cat si pentru dezvoltator.Cu un portofoliu de active si dezvoltari in valoare de peste un miliard de euro, Hanner Group are o experienta de peste 20 de ani in dezvoltarea de proiecte mixed-use, rezidentiale, office si comerciale. Compania este prezenta in piete precum Lithuania, Letonia, Romania, Ucraina si Rusia. In Romania compania a investit pana in prezent peste 100 milioane euro in proiecte rezidentiale, Fosta Fabrica fiind primul proiect mixed-use. Majoritatea proiectelor Hanner sunt dezvoltate din fonduri proprii. In prezent compania deruleaza concomitent proiecte ample in pietele din Lithuania si Letonia. In Riga Hanner finalizeaza un proiect in valoare de 140 milioane euro, denumit Jauna Teika, cel mai nou cartier al capitalei letone, care a atras peste 70 de companii locale si multinationale si 800 de familii. Jauna Teika este tot un proiect de regenerare urbana si a impulsionat dezvoltarea unui nou district intr-o zona pana atunci foarte putin activa a orasului.