Care sunt cele mai bune metode de a ne proteja locuinta de soareci?

Cea mai indicate perioada pentru a lua masurile aferente in ceea ce priveste aparitia soarecilor sunt fara doar si poate toamna, dar si iarna intrucat, in aceasta perioada rozatoarele cauta adaposturi si hrana. Mai mult decat atat aceste rozatoare s-au dovedit a fi printre cei mai mari si mai puternici daunatori, atat pentru sanatate, cat si pentru bunurile din locuinta. Metodele pentru a scapa de acestia sunt multiple, in special cele traditionale, insa pot afecta de altfel si sanatatea, tocmai de aceea au aparut diverse modalitati noi si inovative pe piata care se dovedesc a fi realmente eficiente in ceea ce priveste alungarea rozatoarelor.Printre cel mai cautat si mai folosit aparat anti soareci , se dovedeste a fi cel care emite unde electromagnetice. Acesta poate fi amplasat atat in interiorul unei locuinte, cat si in exteriorul acesteia, si nu afecteaza mediul si mai mult decat atat nu este periculos pentru celelalte vietuitoare. Aceste aparate anti soareci sunt foarte usor de folosit, consuma foarte putina energie si mai mult decat atat nu necesita intretinere speciala.Cu siguranta ca este mult mai usor sa previi aparitia sorecilor, decat sa incerci prin numeroase metode, care de altfel sunt si costisitoare sa scapi de ei. Insa, totusi primii pasi pe care trebuie sa ii faceti este sa acoperiti gaurile chiar si cele mai mici pentru a impedica ca aceste mici rozatoare sa isi faca loc printre ele, fie ca vorbim despre gauri in tuneluri si podele, toate trebuie sa fie acoperite. Ideal ar fi sa se utilizeze cimentul in acest caz si nu pamantul, intrucat soarecii pot sapa cu usurinta.Otravurile sunt o alta solutie, insa sfatul nostru este sa renuntati la aceasta idee, intrucat sunt daunatoare pentru sanatatea oamenilor, si pentru sanatatea animalelor de companie. In afara de aparatele cu ultra sunte pentru alungarea soarecilor, exista si capcanele pentru soarecii. Fie ca sunt din pastic, sau metal, pot fi folosite atat in interior, cat si in exterior si isi fac treaba cat de bine pot.O alta problema sunt gunoaiele, mai cu seama gunoaiele menajere, intrucat acestea atrag rozatoarele, gandacii si nu numai. Asadar cand v-ati hotarat sa scapati de ei, trebuie sa luati toate masurile aferente.Soarecii sunt rozatoarele care se inmultesc extrem de repede, astfel incat au o durata de viata cuprinsa intre 1,5 si 2 ani. Sunt foarte periculoase pentru sanatatea oamenilor, intrucat pot provoca alergii grave, pot raspandi boli si bacterii periculoase. De exemplu, un cuplu de soareci, produc pana la 6000 de pui, iar acestia din urma obisnuiesc sa ramana acolo unde s-au nascut, in acelasi loc. In ceea ce priveste locurile in care obisnuiesc sa stea, deobicei, cauta locurile care se afla in apropierea hranei si mai ales printre cabluri, grinzi, pereti.Sursa: Edcora Agentie Marketing Online