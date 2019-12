Ce intrebari trebuie sa pui cand mergi la o vizionare de locuinta

Chiar daca, cel mai probabil, multe dintre locuintele pe care le vei vedea nici macar nu se vor apropia de ceea ce iti doresti, cand vor fi locuri in care te-ai vedea traind, este bine sa pui cateva intrebari care te vor scuti de multe probleme care pot aparea odata cu mutarea.Iata cateva dintre acestea:In orasele mari sunt ansambluri rezidentiale care se dezvolta permanent, asa ca, daca vrei sa stai in Ardeal, spre exemplu, poti cauta apartamente de vanzare Cluj Napoca si ai de unde alege. Daca zona in care vrei sa locuiesti este una rezidentiala in dezvoltare, este foarte posibil ca destul de curand sa gasesti in apropiere tot ceea ce ai nevoie, daca nu exista deja, adica supermarketuri, policlinici, scoli, gradinite si sali de sport. De aceea, este important sa intrebi inca de la vizionare care sunt planurile pe termen lung ale dezvoltatorului.Daca preferi agitatia orasului in detrimentul unei case intr-un ansamblu rezidential dintr-o zona linistita, atunci, cel mai probabil, o locuinta veche va fi varianta la care vei ajunge si intrebarile pe care va trebui sa le pui sunt de alta natura. Le vom detalia imediat.Poate ai senzatia ca nu este problema ta sa afli situatia juridica a imobilului in care vrei sa cumperi un apartament, dar o sa iti fie util sa soliciti sa vezi certificatul de urbanism, autorizatia de constructie si procesul verbal de receptie, in cazul unei locuinte noi. Astfel, nu risti sa te trezesti in mijlocul unor situatii incerte si periculoase din cauza unui dezvoltator iresponsabil.Cu ajutorul acestor documente poti afla lucruri precum: unde se afla strada de acces (pe domeniul public sau pe proprietate privata), daca s-a tinut cont de inaltimea maxima permisa a imobilului sau de distantele obligatorii fata de proprietatile vecine, ca sa nu te trezesti ca o sa iti creasca o alta cladire fix langa geam, care te va priva de lumina naturala.Aceste intrebari sunt valabile mai ales in cazul apartamentelor vechi, dar nici in cele noi nu strica sa verifici calitatea finisajelor, aspectul general al cladirii si sa vorbesti cu viitorii vecini.In cazul locuintelor vechi este cu atat mai important sa te interesezi de anul de constructie, daca au fost facute compartimentari sau modificari care ar fi putut sa afecteze structura de rezistenta a imobilului. Cere, de asemenea, actele si dovezile tuturor modificarilor care s-au realizat de-a lungul timpului.Afla din ce material este construit imobilul, daca si cum este izolat. Spre exemplu, blocurile din caramida sunt mai durabile, mentin mai bine caldura in interior in sezonul rece, sunt rezistente la umezeala si ignifuge. Intreaba si cand s-au facut ultima data modificari la instalatia electrica si la cea de apa, pentru ca in functie de aceste date iti va fi mai usor sa evaluezi investitiile pe care va trebui sa le faci in viitoarea ta locuinta.Acestea sunt doar cateva dintre intrebarile pe care e obligatoriu sa le pui atunci cand intentionezi sa cumperi o casa. In functie de nevoile pe care le ai si de informatiile pe care le detii deja, poti sa iti faci o lista cuprinzatoare cu lucruri pe care vrei sa le stii despre viitoarea ta casa. Ai in vedere ca este o investitie pe termen lung si trebuie facuta nu doar in cunostinta de cauza, ci si tinand cont de toate lucrurile care ti-ar putea influenta calitatea vietii acolo.