Iata care sunt cele mai riscante piete imobiliare din lume, unde exista un boom care nu se mai termina

analiza Oxford Economics

"In toate cele patru tari, valoarea proprietatilor imobiliare este extrem de ridicata,, nivelul datoriilor este extrem de ridicat", apreciaza Adam Slater, economist la compania britanica.Partea pozitiva este ca riscurile sunt relativ limitate pe pietele-cheie, cum ar fi SUA, Germania, Franta, China si Japonia. In plus, in cele mai multe state nu s-a inregistrat recent o crestere semnificativa a ratelor dobanzilor la creditele ipotecare, iar in unele cazuri acestea chiar au scazut.In topul celor mai riscante piete imobiliare din lume se afla si Noua Zeelanda, Danemarca, Norvegia, Marea Britanie si Elvetia, conform raportului Oxford Economics."Asadar, elementul clasic care provoaca declinul pretului locuintelor este in mare parte absent. Totusi, majorarea ratelor dobanzilor nu este la drept vorbind necesara pentru ca preturile locuintelor sa inceapa sa scada", a explicat Slater.In Australia, preturile locuintelor au scazut in perioada august 2017 - august 2018 cu aproape 3%, in marile orase, si cu 5,6% in Sydney, in timp ce principalele banci au majorat ratele dobanzilor la creditele ipotecare in ultimele saptamani, din cauza costurilor de finantare mai ridicate. Majorarea vine in conditiile in care Banca Centrala mentine un nivel scazut record al dobanzii de referinta."In statele G7 (grupul celor mai bogate tari din lume - SUA, Germania, Franta, Italia, Japonia, Canada si Marea Britanie) am gasit o relatie pozitiva intre cheltuielile de consum si preturile reale ale locuintelor din 1977, chiar daca este posibila o diminuare in ultimii ani", a declarat Slater referindu-se la efectele negative ale boom-ului imobiliar asupra economiei.