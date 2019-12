In 2020 va fi mai avantajos credit prima casa sau cazare regim hotelier?

Astazi, majoritatea dezvoltatorilor incearca sa ajunga la cat mai multe categorii de potentiali cumparatori. Pentru aceasta sunt utilizate instrumente financiare precum creditul Prima Casa. Daca esti interesat de achizitionarea unui apartament cu 2 camere, ar trebui sa iei in considerare atat avantajele si dezavantajele acestor metode de cumparare cat si caracteristicile acestuia si ofertele curente pe piata imobiliara principala din Bucuresti.Acest mod de cumparare a unui apartament de 2 camere este caracteristic numai fondului de locuinte primar, furnizat de companiile de constructii si nu de institutiile bancare. Pentru perioada de creditare exista doua tipuri de rate: pe termen scurt si pe termen lung. Primul tip implica plata intregii sume pentru bunuri imobiliare inainte de sfarsitul constructiei sau punerii in functiune. De regula, aceasta perioada este de 1-3 ani, iar costul pe metru patrat este legat de cursul de schimb valutar. Cel mai adesea, cu plati pe termen scurt, dezvoltatorii nu fixeaza o rata. Transele pe termen lung au scadente diferite de pana la 30 ani de la finalizarea constructiei, cu un avans minim de 5%. Acordarea creditului se face in limita plafonului disponibil alocat de Ministerul de Finante. Perioada de 1-3 ani este cea mai rentabila, iar dezvoltatorii pot seta rata dobanzii de pana la 12%.Creditul este un produs bancar care are o serie de caracteristici. Banca verifica cu atentie istoricul si solvabilitatea solicitantului. Pe baza acestor indicatori, banca poate permite sau refuza imprumuturile, calculeaza valoarea optima a platilor pentru achizitionarea de locuinte. De fapt, banca achizitioneaza proprietatea specificata de la dezvoltator si o transfera imprumutatului pentru utilizare. Debitorul, potrivit conditiilor contractului, achita suma necesara, si numai dupa aceea devine proprietarul integral. Teoretic, pe credit poti cumpara un apartament in orice cladire noua - decizia depinzand de banca. In acest caz, daca ai nevoie de cazare in Bucuresti, cel mai rentabil este sa inchiriezi apartament in regim hotelier.Un apartament cu 2 camere in regim hotelier este realizat intr-un stil complet diferit si este cu adevarat unic. Interioarele apartamentelor in regim hotelier, au un design exclusiv si sunt concepute astfel incat sa ofere confortul de care avem nevoie intr-o calatorie. Fiecare metru patrat de spatiu este gandit pana la cele mai mici detalii. Pentru a oferi comoditate clientilor, toate apartamentele sunt complet echipate cu echipamente precum Wi-Fi, televizoare cu ecran plat, frigider, masina de spalat si alte electrocasnice necesare pentru o calatorie pe termen lung. Astfel de apartamente sunt ideale pentru cei care sunt nevoiti sa se relocheze in Bucuresti in interes de serviciu, pentru cei care isi renoveaza locuintele, pentru studentii cu potential financiar, pentru un eveniment important sau pur si simplu pentru o calatorie de relaxare alaturi de cei dragi.Exista, de asemenea, o oferta speciala pentru companiile care au in permanenta asociati si angajati ce calatoresc in interes de afaceri. Daca obisnuiesti sa traiesti in confort si lux, nu iti schimba obiceiurile. Fiecare apartament in regim hotelier poate fi deservit o data pe saptamana de o menajera la cerere si poate doar lipsa unui mic dejun gratuit il poate distinge de un hotel de lux.