Investitii imobiliare in 2019: Sfaturi si recomandari

In ultimii ani constructia de ansambluri rezidentiale noi a explodat in principalele orase din tara. Se contruiesc blocuri dupa blocuri si cartiere intregi de case la periferia oraselor mari sau in localitatile invecinate. Reteta acestor investitii imobiliare este una de succes, deoarece tot mai multe persoane cauta sa se stabileasca intr-un cartier linistit, dar care sa fie totusi in apropierea oras important.In cazul in care doresti sa efectuezi investitii imobiliare in anul 2019, fie ca o faci strict pentru folosinta proprie sau pentru a scoate un profit din asta (chirie, revanzare), trebuie sa ti cont de anumite aspecte.- Verifica ofertele imobiliarelor online, pe site-uri specializate de anunturi precum Flatfy.ro - Cauta anunturi imobiliare si offline, in ziarele locale sau in alte surse.- Apeleaza la cunostinte. Intreabaa persoanele din anturajul tau daca au cunostinta de vreo oferta de vanzare imobiliare.- De preferat, evita sa contactezi agentiile imobiliare pentru ca acestea au un comision prorpiu din vanzare, astfel ca pretul total va fi mai mare decat daca ai negocia direct cu proprietarul locuintei.In cazul in care doresti sa monetizezi investitia si sa oferi spre chirie locuinta cumparata, tine cont de urmatoarele aspecte in momentul achizitiei.- Cauta locuinte in centru sau in preajma centrului unui oras. Acestea sunt mult mai cautate si au un pret mai mare din situarii centrale.- Locuinta trebuie sa aiba un acces facil la transportul in comun si magazine alimentare.- Cauta garsoniere, apartamente cu o camera sau cu doua camere. Cele mai cautate locuinte sunt cele cu maxim doua camere.- Alege doar apartametele decomandate.- Cauta locuinte in blocuri izolate termic. Factura la incalzire va fi mult mai mica, iar asta este un criteriu important pentru cei care cauta chirii.- Daca vrei sa iti maximizezi profitul, cauta locuinte care nu sunt renovate. Unele lucrari de renovare le poti efectua chiar tu, iar pentru celelalte poti apela la specialisti. In orice caz, pretul unei locuinte nerenovate este mult mai mic si poti chiar negocia mai dur.- Inainte de a cumpara o locuinta, intereseaza-te la asociatie de care aceasta tine sa vezi care sunt sumele de plata pentru intretinere si verifica daca proprietarul are restante de plata.- Viziteaza locuintele si analizeaza spatiul si finisarile acesteia. Fii hotarat.- La negocierea pretului ajuta foarte mult daca plata se va face cash. In cazul acesta poti negocia chiar mai mult, proprietarul stiind ca intreaga tranzactie dureaza doar cateva zile, va fi tentat sa accepte oferta mai mica.- Dupa ce ati ajuns la o intelegere verbala, alegeti un notar cunoscut sau nou, nu mergeti la notarii propusi de agentiile imobiliare sau de dezvoltatorii imobiliari.- Daca in intelegerea verbala ati stabilit ca veti ramane cu o parte din bunurile aflate in apartament, mobilier, electronice, electrocasnice, treceti totul in contract. Astfel veti evita posibile conflicte ulterioare.Daca cumperi o locuinta in speranta ca o vei putea revinde la un pret mai mare, trebuie sa calculezi si faptul ca Statul impoziteaza suplimentar daca imobilul vandut este achizitionat de mai putin de 5 ani. Daca vanzatorul este proprietarul locuintei de mai putin de 3 ani, atunci va achita 3% pentru sumele de pana la 200.000 (inclusiv), fata de doar 2% daca detine locuinta de mai mult de 5 ani. De exemplu, pentru un apartament vandut cu 40.000 de euro (echivalentul a aproximativ 188.000 lei), vanzatorul va achita 5.640 lei daca are locuinta de mai putin de 5 ani, respectiv 3.760 lei daca este proprietar de mai mult de 5 ani.In momentul de fata, fiecare proprietar care isi scoate imobilul la vanzare pune un pret pur estimativ. In cele mai multe cazuri, acesta este ireal si mult mai mare fata de valoarea locuintei. Daca vrei sa afli o valoare a locuintei in functie de amplasamentul acesteia, de blocul in care se afla si de finisarile efectuate in interior, apeleaza la un evaluator profesionist. La evaluare se va tine cont si de rezultatele certificatului energetic si de schita locuintei. Costurile unei evaluari sunt cuprinse intre 100 si 200 de lei.Investitiile imobiliare in 2019 sunt impartite in doua mari sfere: locuintele aflate in blocurile vechi si ansamblurile rezidentiale noi. Potrivit unui studiu realizat de Flatfy.ro , in luna ianuarie 2019, pretul minim mediu al locuintelor vechi este mai mare decat cel al locuintelor noi.Astfel, potrivit datelor Flatfy.ro, in Cluj-Napoca, cel mai scump oras din Romania in ceea ce priveste sectorul imobiliar, 1mp are o valoare medie minima de 1.400 de euro la imobiliarele vechi, in timp ce pentru cele noi pretul este 1.200 euro/mp. In toate cele cinci orase analizate de Flatfy se pastreaza acelasi trend, preturi mai mari pentru locuintele vechi.Noi utilizam diferite metodologii pentru compararea preturilor de pe piata imobiliarelor noi si piata secundara. Pentru imobiliarele noi folosim pretul minim pentru un metru patrat, care il primim direct de la dezvoltator.Am colectat toate preturile imobilelor noi si am calculat valoarea medie a preturilor minime pe un metru patrat*.In majoritatea cazurilor, preturile minime sunt mai mici cu 30% fata de preturile medii. Astfel, pentru intelegerea pretului mediu, la pretul minim trebuie sa adaugati 30% ** de la costul unui metru patrat.* - eroare in calculul unui metru patrat** - procent estimat pentru calcularea valoarea mediePentru piata secundara, noi colectam anunturi de la mai mult de 1.000 de site-uri imobiliare. Cand se estimeaza mediile, nu folosim grupari de anunturi duplicate, dar folosim intreaga baza anunturilor.Daca esti in cautarea unui imobil ieftin si nu stii unde sa il gasesti, studiaza anunturile imobiliare de pe Flatfy.ro. Acesta este disponibil atat in Romania, cat si in alte tari, cum ar fi in Ungaria Bulgaria , sau Emiratele Arabe Unite