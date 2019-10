Incepe editia aniversara a Targului National Imobiliar - TNI, 15 ani! 4-6 octombrie, Palatul Parlamentului

Targul National Imobiliar TNI este de 15 ani evenimentul pietei imobiliare din Romania!

4-6 OCTOMBRIE 2019

Palatul Parlamentului, Sala Unirii

Expozitia are loc pana duminica, 6 octombrie si reuneste reprezentantii ace scot la vanzare peste: locuinte noi, case de vacanta, terenuri, spatii de birouri din Bucuresti, Ilfov, Constanta, Valea Prahovei, Cluj-Napoca, Bulgaria, Spania si SUA.TNI 15 ani se bucura de increderea si sprijinul celor mai importante organizatii imobiliare din lume:si NAR -, in calitate de Parteneri Internationali.Prin aceste colaborari ne dorim promovarea oportunitatilor de investitii in afara tarii si ridicarea standardelor pietei imobiliare din Romania la nivel international.FIABCI este o organizatie multidisciplinara fondata in 1951, care include 40 de profesii din sfera imobiliara si are prezenta in peste 49 de tari, pe toate continentele, iar NAR este asociatia fondata in 1908 ce deserveste mai mult de 1.200.000 de profesionisti imobiliari din Statele Unite si din intreaga lume., ce va fi prezent pentru prima data in Europa de Est pentru a stabili contacte cu profesionistii din piata imobiliara autohtona in vederea deschiderii pe viitor a unui chapter FIABCI in Romania.In plus, reprezentanti ai asociatiei NAR din Romania, Moldova, Spania, Ucraina, Georgia si Statele Unite ale Americii vor prezenta oportunitati de investitii in strainatate si vor relationa atat intre ei, cat si cu publicul larg.Specialistii in domeniu, precum si publicul larg interesat sunt invitati sa participe gratuit la programul extensiv de prezentari si conferinte realizate cu ocazia editiei aniversare TNI 15.Printre speakerii de la deschiderea evenimentului se numara Mr. Walid Moussa- presedinte mondial FIABCI, Josh Burke- reprezentantul Ambasadei SUA, Alina Aeby- Ambasador NAR pentru Romania si Moldova, David Grigorescu- Presedinte APAIR, Dan Negulescu- moderator si membru NAR si Constantin Rotariu- BTR Exchange.Pentru programul intreg de prezentari va invitam sa accesati pagina de internet www.targulnationalimobiliar.ro Ajuns la a 30-a editie, Targul National Imobiliar TNI este eveniment de referinta al pietei imobiliare din Romania."De 15 ani suntem alaturi de romani in realizarea de alegeri imobiliare de succes, iar varietatea ofertelor prezentate in cadrul TNI si selectarea proiectelor, astfel incat acestea sa raspunda cerintelor si nevoilor cumparatorilor actuali de imobile reprezinta lucruri esentiale, pe care punem mare accent.Astfel, la editia aniversara TNI din 4-6 octombrie 2019, vizitatorii au acces la oferte imobiliare pe toate gusturile, buzunarele si nevoile: apartamente premium in centrul capitalei, proprietati de tip boutique, imobile exclusive in nordul capitalei, locuinte ce se incadreaza in Programul Prima Casa, case din lemn, penthouse-uri, constructii pe structura metalica, case din containere maritime, case din fibra de sticla portabile, case de vacanta la munte sau la mare si oportunitati de investitii.In plus 70% dintre ansambluri sunt prezente in exclusivitate la TNI, iar 10 proiecte imobiliare noi se lanseaza in cadrul editiei aniversare a Targului National Imobiliar", a declaratPrintre companiile ce participa la editia aniversara TNI, 15 ani, se numara: Pro Capital Development, Plaza Residence, Palladium Residence, Pipera Apartments 188, Ideal Residence, ISG Residence, Moghioros Park, Casa del Mar, Rollux Construct, First Residence, Greenfield, Boemia Residence, Ocean Art Construct, Seven Residence, Radet, Triplea Residence, Raich & Raich, Stegarului Residence, Metropolitan Residence, Sud Rezidential, H Pipera Lake, Nordis Residence, Pipera Lake, Riverside Residence, The Signature- Promenada Hotel Apartments, Hils Pallady Apartments, Green City, Cristal Houses-Cristal in row, etcPreturile in nordul capitalei pornesc de la 65.238 euro pentru o garsoniera, 70.952 euro pentru un apartament cu 2 camere, 119.048 euro pentru un apartament cu 3 camere si fac parte din proiectul Pipera Apartments188.Cele mai ieftine locuinte noi din Bucuresti sunt amplasate in zona de sud si au urmatoarele preturi de pornire: 35.500 euro pentru o garsoniera, 43.000 euro pentru un apartament cu 2 camere, 56.100 euro pentru apartament cu 3 camere si fac parte din portofoliul agentiei SudRezidential.In estul Bucurestiului, costurile pentru locuintele noi pornesc de la 36.000 euro pentru o garsoniera, 49.800 euro un apartament cu 2 camere si 79.600 euro pentru un apartament cu 3 camere, iar oferte fac parte din portofoliul agentiei Estimobiliar.In vest, garsonierele au pretul incepand de la 42.100 euro, apartamentele cu 2 camere costa incepand cu 64.000 euro, apartamentele cu 3 camere au pretul de la 88.600 euro si se regasesc in proiectul Plaza Residence.Pretul minim in cadrul targului imobiliar este dede 681 mp situat in comuna Valea Doftanei, judet Prahova si face parte din portofoliul agentiei Mervani Invest, iar pretul maxim este dein Caciulati, judet ILFOV ce are suprafata de 860mp si este vanduta direct de proprietar, Marian Mirea, in cadrul evenimentului.Vizitatorii editiei aniversare TNI se bucura de acces la numeroase oferte speciale, discounturi, premii si campanii speciale.Printre acestea se numara: reduceri de 500 EURO la apartamentele din High Class Residence, 1000 EURO discount pentru locuintele din Titan Sun Park, prima curatenie gratuita si servicii de design interior oferite de providerul pentru servicii integrate pentru proprietari, Casta.ro, reducerea avansului minim necesar rezervarii la 10% si discount de pana la 3% pentru locuintele din Boemia Apartments, dezvoltat de Prima Apartments in centrul Bucurestiului, 3% reducere la casele realizate din fibra de sticla- concept Inboxlifestyle, GiftCard in valoare de 2.500 EURO Mobexpert / Emag pentru locuintele achizitionate in proiectul Riverside Residence, sau 5.000 EURO reducere la orice vila achizitionata in proiectul Cristal In Row,etc.Vizitatorii TNI sunt invitati sa se relaxeze, testand gratuit fotoliile de masaj Komoder si in plus pot castiga prin tragere la sorti unul din premiile speciale oferite de acesta: centura de masaj si ochelari de masaj.Pentru ca o locuinta devine ACASA doar dupa ce ai ales un mobilier de calitate care sa ti se asorteze personalitatii tale, Mobexpert, liderul pe piata de mobilier din Romania s-a alaturat Targului National Imobiliar si le ofera vizitatorilor editiei aniversare TNI vouchere de 10% discount.In plus, Mobexpert organizeaza si o tombola in cadrul evenimentului, iar premiul este un GiftCard in valoare de 1.000 lei.Potrivit raportului realizat de Analize Imobiliare si Imobiliare.ro pentru trimestrul 2 al anului curent, preturile au incetinit cresterea, iar 2019 se dovedeste a fi prielnic pentru segmentul imobiliar."Preturile proprietatilor rezidentiale au crescut cu 0,4% in trimestrul al doilea din 2019, comparativ cu cel dintai, in timp ce ritmul anual de crestere a ajuns la 3,5%, fata de 4,6% in cele trei luni anterioare. Sunt toate sansele ca in 2019 sa fie finalizate peste 60.000 de locuinte, ceea ce ar face ca acesta sa fie cel mai bun an din 2009 pana in prezent.In primul trimestru au fost livrate peste 12.700 de locuinte, fata de 10.200 in perioada similara a anului trecut. Este vorba despre unitati locative in cadrul unor proiecte rezidentiale noi, a caror constructie a inceput in anii anteriori si care au fost finalizate la inceputul anului", declaraUn eveniment imobiliar nu ar fi complet fara prezenta solutiilor de finantare prin care nevoia de locuinte se concretizeaza, devenind cerere.La targul imobiliar ce incepe VINERI, 4 OCTOMBRIE, vizitatorii pot discuta direct cu reprezentantii OTP Bank, Raiffeisen Bank, Libra Bank si Credit 24 pentru a primi solutia optima de finantare.In ultimii doi ani, piata imobiliara a caselor de vacanta a revenit in interesul romanilor, iar tranzactiile pe acest segment s-au intensificat.In cadrul editiei TNI din 4-6 octombrie, vizitatorii vor gasi foarte multe oferte de case si apartamente de vacanta in zone turistice, cum ar fi Constanta, Valea Prahovei, Brasov, Transilvania, Bulgaria, Spania, Ucraina, Georgia, Moldova, SUA."Sa ai propriul apartament la mare, dar si propria afacere, consider a fi una dintre cele mai bune investitii, mai ales daca iei si in considerare potentialul litoralului romanesc.Anul acesta finalizam primul bloc din cele 6 din cadrul ansamblului Casa del Mar si suntem in constructie cu alte 3, iar oferta noastra include studiouri, apartamente cu 2 camere si respectiv 3 camere.Casa del Mar se defineste prin apartamente cu vedere la mare, pe plaja, in cel mai aerisit ansamblu rezidential din Mamaia Nord, cu preturi incepand de la 48.000 Euro+TVA. Poti achizitiona un apartament pe care sa il folosesti atunci cand vrei, iar in restul timpului sa il inchiriezi. De exemplu, un studio poate fi inchiriat cu 80-150 Euro/noapte in functie de facilitatile oferite, locatie, perioada etc.Un apartament de 2 camere se poate inchiria cu 150-200 Euro/noapte, iar un apartament de 3 camere cu 250-300 Euro pe noapte. Astfel, daca luam in calcul doar 60 zile de chirie, avem urmatoarea situatie ca si medie anuala, respectiv 6000 euro/an pentru un studio, 10.500 euro/an pentru 2 camere si 16.500 euro/an pentru 3 camere", declara GPentru ca acest tip de locuinte sunt din ce in ce mai atractive mai ales ca investitie, dezvoltatorii imobiliari vin si cu facilitati suplimentare pentru investitori: "Aparthotelurile de 5 stele reprezinta noul trend aparut in industria turismului, iar Nordis, dezvoltator imobiliar de ansambluri premium in Bucuresti si in tara, a inceput un astfel de proiect amplu ce va fi prezentat cadrul editiei aniversare a Targului National Imobiliar.Nordis Residence Mamaia Beach are data de finalizare in sezonul 2020, se afla in cea mai buna locatie din Mamaia Nord si va fi cel mai mare hotel de pe litoralul romanesc. In plus, Nordis ofera doua variante atractive pentru investitori, cum ar fi garantarea unui randament din inchiriere incepand cu 8% pe an sau inchirierea in regim hotelier", declaraPentru a veni in intampinarea clientilor cu servicii complete, agentiile imobiliare ce promoveaza proprietati de vacanta se ocupa inclusiv de administrare completa."Prezentam in exclusivitate la editia aniversara TNI proiectul Black Sea Luxury, dezvoltat in Mamaia Nord, ce propune clientilor apartamente de vacanta cu vedere la mare, ce sunt ideale ca investitie in regim normal sau Airbnb.In plus, clientii nostri pot beneficia de servicii de property management dedicat, echipa noastra ocupandu-se de tot: de la inchiriere in sistem Airbnb si listare pe site-uri de profil pentru a maximiza profiturile, pana la coordonarea fluxului de chiriasi, gestionarea relatiei cu chiriasii, intretinerea proprietatii si achitarea cheltuielilor lunare", a declaratLegat de piata imobiliara de pe Valea Prahovei, reprezentantul celei mai mari agentii imobiliare din zona, Mervani Invest, ne-a marturisit ca nisa apartamentelor de vacanta se afla pe un trend ascendent."Motivul principal al cresterii cererii pe acest segment il constituie preturile care sunt foarte avantajoase in comparatie cu piata din orasele mari. Spre exemplu o garsoniera in zona partiei de ski din Azuga, situata la etajul 3 din 4 costa 18.000Euro, un apartament de 2 camere situat in zona semicentrala din Sinaia are pretul de 29.000Euro, in timp ce un teren de 2800mp in Sinaia are pretul de 19Euro/mp, avand toate utilitatile si acces asfaltat.Pentru cei care cauta o oportunitate de a investi in turism, iesim pe piata cu o oferta super avantajoasa, ce are o rata de amortizare foarte buna. Este vorba despre un hotel in Sinaia de 30 de camere, restaurant, sala de conferinte si alte facilitati la pretul de 900.000 Euro.Fata de anii precedenti putem spune ca si segmentul proiectelor imobiliare noi s-a revigorat. Din portofoliul agentiei Mervani Invest face parte un proiect imobiliar nou in Busteni, zona Valea Alba, ce are ca termen de finalizare luna aprilie 2020, iar preturile pornesc de 750Euro/mp construit, fiecare apartament avand incluse boxa si locul de parcare", a declarat AVizitatorii TNI au acum ACCES GRATUIT la targul imobiliar din 4-6 octombrie cu aplicatia de mobil "TNI" disponibila pe GOOGLE PLAY si APP STORE! "TNI" este PRIMA APLICATIE MOBILA dedicata unui eveniment imobiliar, prin care organizatorii vin in ajutorul VIZITATORILOR cu ULTIMELE NOUTATI SI INOVATII, ajutandu-i pe acestia sa aiba acces cat mai facil la informatii si la contacte nemijlocite cu dezvoltatorii imobiliari de interes. 