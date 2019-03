Familiile bogate din Germania investesc in terenuri agricole, inclusiv in Romania

Aceste familii, printre care se numara si descendentii producatorului de avioane Claude Dornier, au cumparat terenuri agricole in Romania si Uruguay iar acum incep sa se orienteze spre o regiune si mai indepartata."Consideram ca Australia este foarte interesanta. Este singura tara dezvoltata din lume care dispune de terenuri agricole la preturi rezonabile", a declarat Dirk Ruettgers, directorul Do Investment AG, compania care se ocupa de investitiile familiilor respective.Apetitul pentru terenuri agricole a crescut in ultimii 20 de ani pe masura ce investitorii incearca sa cumpere active pentru a se proteja de inflatie si recesiune. Ruettgers, care descrie investitiile in terenuri arabile drept un instrument verificat de protejare impotriva crizei, a subliniat ca mizeaza pe un randament de sase pana la noua procente pe an."Populatia creste, terenul se imputineaza iar cererea de alimente este in crestere", a subliniat Dirk Ruettgers.Ideea de a investi in terenuri arabile a aparut cand familia lui Silvius Dornier a decis sa ii vanda actiunile pe care le detinea la constructorul de avioane Dornier-Werke si sa gestioneze activele printr-o companie de investitii. Ulterior, in 2005, a fost infiintata compania Do Investment sub forma unui asset manager indepedent care in prezent gestioneaza active in valoare de 350 milioane de euro.Primele investitii in terenuri arabile ale Do Investment au fost facute in Romania in urma cu 13 ani. In anul 2016 a fost facute achizitii de terenuri in Uruguay iar potrivit lui Ruettgers, noi achizitii sunt programate pentru lunile urmatoare.Romania si Uruguayul ofera nu doar preturi scazute la terenuri arabile ci si un sol fertil si o clima favorabila, ceea ce le face piete atractive. In plus, nu exista bariere pentru intrarea investitorilor. "In multe tari, investitorilor nu li se permite sa detina un teren arabil in proportie de 100%", a spus Ruettgers.Exista insa si unele dezavantaje, subliniaza Andreas Esser, director general la brokerul german de terenuri Greif & Meyer. "Terenurile agricole sunt o alternativa sigura de investitii, in special in Europa Occidentala. Cu toate acestea, in ceea ce priveste Romania, unde am avut odata afaceri, am vazut o anumita reticenta din parte clientilor din cauza instabilitatii politice persistente si a cazurilor de expropriere din trecut", a spus Andreas Esser.Cu toate acestea, una din tarile unde este putin probabil ca aceste familiile bogate sa investeasca este chiar Germania, avand in vedere ca boomul de pe piata rezidentiala a dus la cresterea preturilor terenurilor arabile. "Pur si simplu nu mai exista preturi rezonabile", a spus Ruettgers.Potrivit unor date publicate in luna martie 2018 de Eurostat, Olanda a avut in anul 2016 cele mai ridicat pret din Uniunea Europeana la achizitionarea unui hectar de teren arabil (63.000 euro), in timp ce Romania este tara cu cel mai ieftin teren arabil (in medie - 1.958 euro) .