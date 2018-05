85% dintre terenurile vandute in Romania sunt destinate dezvoltarilor de tip rezidential

analiza

Cererea tot mai mare de pe piata rezidentiala i-a determinat pe dezvoltatorii imobiliari sa realizeze din ce in ce mai multe achizitii de terenuri, motiv pentru care aceste tipuri de proprietati sunt foarte solicitate in ultima perioada.Conform specialistilor Wizmo.ro si RE/MAX Grup de Lux, timpul de vanzare a unui teren depinde intr-o mare masura de tipul acestuia, precum si de stadiul in care se afla din punct de vedere urbanistic.Spre exemplu, terenurile mici, urbanizate si listate la pret corect sunt vandute in interval de 3-6 saptamani. Terenurile fara PUZ* se vand mai greu, pe o perioada estimativa de 6 - 18 luni.Pe de alta parte, durata de tranzactionare in cazul celor care presupun o investitie substantiala, o analiza mai detaliata sau necesita mai mult timp acordat de catre cumparatori, se poate intinde intre 3 luni si 1 an."Tranzactiile de terenuri sunt la mare cautare in toate zonele de interes din tara, iar in 2017 s-a inregistrat o crestere considerabila pe acest segment. Printre motivele care au determinat aceasta evolutie se numara contextul general de dinamica al pietei, cresterea preturilor/mp, precum si PUZ-urile* care s-au finalizat in ultimii doi ani. Totodata, tendinta a fost sustinuta si de cresterea numarului de investitori pe segmentul imobiliar", a declarat a declarat Marteen Deboo, CEO Wizmo.ro.Potrivit lui Sorin Todorut, reprezentant RE/MAX Grup de Lux, 70% dintre cumparatorii de terenuri sunt dezvoltatori imobiliari, clienti cu experienta, care cunosc piata si reglementarile urbanistice.Segmentul comercial, respectiv industrial, sunt abordate cu preponderenta de cei ce activeaza deja in domeniu si mizeaza pe amortizarea investitiei in timp, prin inchiriere.De altfel, se poate observa o atentie sporita si din partea clientilor care doresc doar sa-si construiasca propria casa, ce se informeaza in prealabil si consulta specialisti din diferite domenii, pentru a se asigura ca iau o decizie buna."Fie ca discutam despre investitii mici, precum case sau imobile cu doua unitati locative, fie ca vorbim despre ansambluri rezidentiale cu zeci sau sute de apartamente, sectorul rezidential genereaza un profit substantial, in termen relativ scurt, prin vanzarea imobilelor construite. Bineinteles, acest fapt a determinat o tendinta de crestere rapida a numarului de cereri de terenuri din partea dezvoltatorilor imobiliari", a declarat Sorin Todorut, reprezentant RE/MAX Grup de Lux.*Planul Urbanistic Zonal - asigura reglementarea specifica a dezvoltarii urbanistice a unor zone dintr-o localitatePrintre cele mai intalnite solicitari ale investitorilor atunci cand intentioneaza sa cumpere un teren se numara situatia juridica clara, randamentul investitiei, precum si situatia urbanistica (certificat de urbanism/autorizatie de construire). Conform analizei desfasurate de specialistii Wizmo.ro si RE/MAX Grup de Lux, judetele cu cele mai numeroase terenuri tranzactionate sunt Bucuresti, Cluj si Timisoara, aceleasi zone ce se remarca prin potentialul crescut de dezvoltare economica, respectiv imobiliara.