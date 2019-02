Analiza: Din lipsa de spatiu disponibil in centru, investitorii imobiliari tintesc modernizarea cladirilor istorice

Avand in vedere cererea mare existenta pentru spatii de birouri si pentru hoteluri moderne in centrul orasului, potentialul segmentului de piata al cladirilor istorice este foarte mare, estimeaza sursa.Potrivit analizei realizate de compania de management a investitiilor imobiliare JLL, interesul investitorilor pentru proiectele de dezvoltare a imobilelor istorice e motivat de faptul ca zona centrala este una dintre cele mai cautate din Bucuresti pentru sedii de firme, ceea ce se vede si in rata de neocupare, de sub 5%.In 2018, in zona centrala a fost livrata o singura cladire de birouri, de 12.000 de metri patrati, in conditiile in care cererea bruta a fost de 72.176 metri patrati (22% din suprafata de birouri inchiriata in Bucuresti), din care jumatate a reprezentat cerere neta, respectiv 25% din cererea neta al nivelul anului 2018 din Capitala."Din studiile pe care le-am facut pe acest segment de piata, am identificat mai multe zone din Bucuresti unde exista cladiri istorice care, prin investitii in modernizare si reabilitare, ar putea sa intre in circuitul imobiliar comercial. Printre acestea amintim Piata Universitatii, Centrul Vechi, Bulevardul Regina Elisabeta, Calea Victoriei si zona Cismigiu", se precizeaza in analiza realizata de JLL.In aceste zone exista multe cladiri istorice foarte bine intretinute si conservate, care necesita investitii reduse din partea potentialilor cumparatori, iar cladirile au dimensiuni generoase, care permit investitorilor sa realizeze proiecte mai atractive comercial, noteaza autorii studiului.Acestia enumera cateva exemple de proiecte imobiliare rezultate din modernizarea sau convertirea cladirilor vechi in spatii noi, moderne: Metropolis Center, George Enescu Office Building, Aviatorilor 8, Bratianu Business Center, Dionisie Lupu 70, Hilton Garden Inn, spitalul Sanador, Palatul Universul, The Ark.Dintre cladirile istorice aflate in prezent in transformare in proiecte imobiliare moderne se numara Dacia One, cele doua cladiri de pe Calea Victoriei cumparate de grupul Hagag, proiectul dezvoltat de Hanner pe amplasamentul fostei fabrici de bere Grivita, Hotel Corinthia (Grand Hotel du Boulevard) sau hotelul Autograph by Marriott, dezvoltat in locul Marmorosch Blank.Transformarea cladirilor istorice in proiecte moderne ar putea atrage in total investitii de sute de milioane de euro si va crea locuri de munca si, in cazul hotelurilor, va atrage turisti, estimeaza JLL."Avand in vedere aceste evolutii, vedem o schimbare a abordarii investitorilor in ceea ce priveste cladirile vechi, in sensul ca acestea nu mai sunt folosite de ambasade sau de casele de avocatura, ci sunt cel mai des sunt reconvertite in hoteluri sau integrate in proiecte mai ample, cu componenta de birouri. Segmentul se dezvolta in special datorita locatillor centrale ale acestor proprietati, dar si datorita dorintei dezvoltatorilor de a face proiecte mai interesante din punct de vedere architectural, cu mai multa personalitate", se precizeaza in analiza citata.