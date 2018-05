Premiera in Romania: Tranzactie de doua milioane de euro cu monede digitale pentru un teren din Baicoi

Tranzactia a fost realizata prin intermediul platformei DealShaker.Potrivit unui comunicat al Frames Media Network, care citeaza datele din platforma de tranzactionare DealShaker, investitorii au platit 89.588,38 OneCoin pentru terenul de 7.000 de metri patrati situat pe DN 1 Ploiesti - Brasov, suma reprezentand echivalentul a aproape doua milioane de euro.Astfel, conform expertilor DealShaker, este cea mai mare tranzactie cu moneda digitala OneCoin realizata vreodata in Romania, pe platforma de ecommerce, acolo unde sunt prezenti peste 30.000 de parteneri din tara noastra.Prin intermediul DealShaker se comercializeaza anual milioane de bunuri si servicii din toate domeniile, de la produse de imbracaminte, alimente, servicii turistice, terenuri, masini etc. Tranzactiile se realizeaza cu OneCoin, o moneda digitala bazata pe criptografie. La fel ca si codul de bare sau seria trecuta pe o factura, fiecare moneda digitala este unica.Spre deosebire de alte criptomonede precum Bitcoin, OneCoin este folosita exclusiv pentru tranzactiile dintre persoanele membre ale comunitatii, pe platforma DealShaker.Moneda este imposibil sa fie folosita in cazuri cu valente penale, precum atacurile hackerilor asupra calculatoarelor din intreaga lume deoarece OneCoin include standardul KYC, care stocheaza si securizeaza datele de tranzactionare dintre utilizatori, spun expertii DealShaker."Bitcoin a facut treaba buna, de pionierat, insa noi venim cu foarte multe lucruri imbunatatite. Avem o procedura 'know your customer', cunoastem datele clientului, unde nu se pot face tranzactii anonime. Avem o procedura 'anti money laundering', unde nu exista un mod de a spala bani si asa mai departe. Suntem partea soft si eleganta a criptovalutei si incercam sa invitam oamenii in acest concept nou, pentru ca vorbim despre educatie financiara si incercam sa educam oamenii cat mai mult sa inteleaga ce este aceasta criptovaluta, cu ce ii poate ajuta pe ei in viitorii ani si cum va functiona ea. Romania este una dintre cele mai active tari in comunitatea DealShaker, semn ca oamenii de afaceri romani au inteles potentialul de business generat de aceasta platforma", a declarat Cristi Calina, partener OneLife Romanian Diamond.In ultimul an, la nivel international, numarul tranzactiilor cu OneCoin a crescut de la 7 milioane la 150 de milioane, platforma inregistrand un rulaj de peste 3 miliarde de euro.