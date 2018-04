2017 a fost un an record pentru piata imobiliara #Raport

Nivelul chiriilor a fost in general stabil, cu usoare cresteri in piata spatiilor comerciale si segmentul industrial, in timp ce preturile rezidentiale s-au apreciat in medie cu 10%, conform unui raport de specialitate, remis, joi, AGERPRES.Segmentul industrial si logistic a inregistrat volume record de livrari si cerere la nivel national, 2017 devenind varful evolutiei pietei de pana acum. A fost finalizat un stoc speculativ nou de 500.000 metri patrati (mp), in crestere cu 42% fata de anul precedent, dezvoltatorii internationali (CTP Invest, WDP, P3, Logicor, Zacaria Group, Globalworth) raspunzand rapid la explozia cererii, conform raportului realizat de compania de consultanta imobiliara Activ Property Services.Volumul tranzactiilor majore de inchiriere a crescut cu 70% intr-un singur an, pana la 730.000 mp la nivel national, peste 73% din cerere fiind reprezentata de activitati de logistica/depozitare.Gradul de ocupare al stocului competitiv continua sa depaseasca 95%, majoritatea parcurilor dominante fiind integral ocupate, in timp ce nivelul chiriilor pentru spatii industriale/logistice de clasa A a avut o tendinta de usoara crestere, cu valori medii cuprinse intre 3,5 - 4 euro/mp/luna la nivel national.Piata de birouri a raportat de asemenea o activitate in crestere. Stocul nou finalizat in Bucuresti, de 147.800 metri patrati, a ramas la un nivel mediu al ultimilor 8 ani, in schimb in provincie livrarile au ajuns la 93.000 metri patrati pe fondul activitatii record din Timisoara (42.000 mp), conform studiului.Tranzactii majore de inchiriere insumand 460.000 mp au fost semnate la nivel national, cu peste 367.000 mp inchiriati in Bucuresti (al 2-lea nivel ca marime din ultimii 10 ani) si un record de 90.000 mp in provincie. Cererea noua a reprezentat aproape 50% din total, cea mai ridicata pondere a ultimilor ani. Sectorul IT&C si-a continuat cresterea, reprezentand 42% din volumul cererii in Bucuresti si 50% in provincie.Gradul de neocupare al principalelor piete de birouri a scazut sub 10%, in Bucuresti disponibilitatea spatiilor libere micsorandu-se de la 11,5% in 2016 la 9,1% din stocul existent la sfarsitul anului trecut. Nivelul chiriilor s-a mentinut stabil, avand valori 'prime', considerate pentru cele mai reprezentative cladiri centrale, de 17-19 euro/mp/luna in Bucuresti, 12-14 euro/mp/luna (Cluj-Napoca, Timisoara), 10-12 euro/mp/luna (Iasi, Brasov) si 8-10 euro/mp/luna in pietele secundare.In schimb, piata spatiilor comerciale (piata de retail) a inregistrat o evolutie relativ contradictorie, cu un volum semnificativ de cerere potentiala neacoperit de oferta, in conditiile unor volume limitate de stoc nou finalizat. In 2017 au fost finalizate 66.700 mp de centre comerciale (-70% fata de 2016), respectiv 23.885 mp de spatii in parcuri de retail, fiind primul an in care stocul de centre comerciale in functiune a inregistrat o usoara scadere, volumul inchiderilor depasind suprafata noua inaugurata.Volumul tranzactiilor majore de investitii a crescut cu 56% in 2017, la peste 925 milioane euro, ca urmare a cresterii interesului din partea investitorilor internationali, a majorarii volumului de tranzactii cu spatii comerciale (+65%) si a semnarii a celei mai mari tranzactii hoteliere de pana acum (complexul Radisson Blu/Park Inn).Bucurestiul a concentrat 43% din volumul total, mentinandu-se ca principala destinatie de achizitii a investitorilor internationali, responsabili pentru 97% din totalul tranzactiilor majore la nivel national.Nivelul randamentelor 'prime' (yield-urilor) a scazut in medie cu 0,25%, ajungand in cazul centrelor comerciale si birourilor la valori de 7 - 7,5% in Bucuresti si 8 - 8,25% in alte orase majore.In ceea ce priveste piata rezidentiala, statisticile oficiale arata ca au fost finalizate 53.301 unitati locative la nivel national, in crestere cu 2% fata de anul precedent.Au fost majorari ale livrarilor in partea centrala, de nord-vest si vest a Romaniei, in timp ce zona Bucuresti-Ilfov a inregistrat o surprinzatoare scadere anuala de 4,9%.In conditiile in care volumul cererii a dat semne de crestere si vanzarile au accelerat, nivelul preturilor a crescut in medie cu 10%, variind de la medii de 700 - 950 euro/mp util in resedintele de judet cu peste 100.000 locuitori, la medii de 1.100-1.350 euro/mp util in Bucuresti si 1.300 - 1.400 euro/mp in Cluj-Napoca.Prognoza evolutiei pietei imobiliare in 2018 este una pozitiva, fiind asteptate cresteri ale activitatii de dezvoltare, un nivel activ al cererii in toate segmentele, alaturi de o evolutie stabil/crescatoare a chiriilor si scaderea randamentelor investitionale.Livrarile de spatii comerciale sunt anuntate sa includa 93.200 metri patrati de centre comerciale si sa accelereze pe segmentul de parcuri de retail pana la un potential total de 135.000 metri patrati, insa nu toate proiectele sunt estimate sa fie finalizate in termen.Stocul nou de birouri in constructie, cu finalizare anuntata pentru 2018, depaseste 200.000 metri patrati in Bucuresti si un volum-record de peste 155.000 metri patrati in provincie.Pe piata industriala stocul in constructie depaseste 315.000 metri patrati, din care 75% este concentrat in zona Bucurestiului.