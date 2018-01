In Romania se investeste tot mai mult in imobiliare: Piata a ajuns la un miliard de euro in 2017

Valoarea reprezinta 8% din totalul consemnat in regiunea Europei Centrale si de Est, de 12,17 miliarde de euro.Ritmul de crestere a pietei romanesti este, conform studiului JLL Romania, cu mult peste cel al intregii regiuni (3,3% fata de 2016), dar, cu toate acestea, volumul din Romania ramane sub potential.Specialistii se asteapta, avand in vedere tranzactiile in curs, ca 2018 sa fie un an bun pe piata romaneasca in ton cu estimarile privind volumele din ECE care indica pentru acest an depasirea recordului consemnat in 2017. Interesul investitorilor pentru regiune ramane ridicat.Polonia si Cehia s-au mentinut liderii regiunii pentru al doilea an consecutiv, cu o cota de piata de 39%, respectiv, 27%. Acestea au fost urmate de Ungaria (14%), Romania (8%), SEE (8%) si Slovacia (4%), potrivit raportului CEE Investment Market realizat de JLL. In Romania, numarul tranzactiilor a crescut, valoarea medie fiind de aproximativ 28,5 milioane de euro.Volumele pietei au fost dominate de tranzactiile cu proprietati de retail (43%), in timp ce segmentul industrial si logistic a cumulat 22%, acesta fiind urmat de piata hoteliera cu 18% si de cea de birouri cu 17%."Tranzactia prin care Elbit Imaging a vandut complexul hotelier Radisson din Bucuresti, pe fundalul unei piete de birouri letargice din punct de vedere investitional, a urcat sectorul hotelier inaintea celui de birouri din punct de vedere al lichiditatii in 2017. Este o situatie inedita. Retailul si birourile ar trebui sa domine piata de investitii, avand in vedere valoarea proprietatilor existente", au precizat realizatorii studiului.Vanzarea Radisson reprezinta cea mai mare tranzactie hoteliera realizata vreodata in Romania si una dintre cele mai mari inregistrata in CEE si totodata cel mai scump imobil vandut vreodata in Bucuresti.Pe piata de retail, cea mai mare tranzactie a anului a fost achizitia a 50% din portofoliul de retail si de birouri al Iulius Group de catre grupului sud-african Atterbury.Cea mai notabila tranzactie pe segmentul birourilor a fost achizitia de catre Immochan a Coresi Business Park din Brasov de la Ascenta Management. Alte tranzactii majore includ preluarea Green Court Building C de catre Globalworth, de la Skanska, cu suma de 38 de milioane de euro si vanzarea ART BC catre Hili Properties cu 30 de milioane de euro.Pe piata industriala si de logistica, cea mai mare tranzactie din 2017 a fost cea prin care portofoliul Logicor din Romania a fost preluat de China Investment Corporation, in cadrul unei tranzactii paneuropene, dar si achizitia depozitului Renault din Oarja de catre Globalworth, cu 42 de milioane de euro.Din punct de vedere geografic, Bucurestiul a reprezentat aproximativ 36% din volumul total al investitiilor din Romania, mai putin decat in 2016, indicand o imbunatatire a lichiditatii in orasele secundare.