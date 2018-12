Tranzactiile de pe piata imobiliara din Romania au depasit 4 miliarde de euro in ultimii 5 ani

In intervalul analizat, piata locala a atras investitori din peste 15 tari de pe patru continente, atentia cumparatorilor fiind concentrata preponderent asupra proprietatilor din Bucuresti, cu o cota de 69% din capitalul plasat. Potrivit analizei firmei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, tranzactii importante au fost realizate si in Timisoara, Brasov, Cluj-Napoca, Sibiu, Iasi, Craiova sau Pitesti, cota de piata a acestor orase variind intre 2% si 5%.Segmentul cladirilor de birouri reprezinta clasa preferata de active, cu o pondere de 39% in volumul tranzactionat, urmat indeaproape de retail, cu o cota de 34%. Sectorul industrial a generat tranzactii de circa 700 de milioane de euro, avand o cota de 18%, in timp ce valoarea tranzactiilor cu hoteluri s-a situat la circa 250 de milioane de euro (6%).Analistii imobiliari apreciaza, in context, ca piata imobiliara locala va continua sa genereze lichiditate, permitand dezvoltatorilor sa se capitalizeze pentru demararea unor proiecte noi.