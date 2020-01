Tranzactiile imobiliare din Romania au depasit pragul de 1 miliard de euro in 2019

Record al ultimilor 5 ani:

"2019 a fost anul oraselor regionale pentru tranzactiile cu cladiri de birouri, Cluj-Napoca atragand investitii de aproape 200 milioane de euro, respectiv 20% din totalul volumului tranzactionat la nivelul tarii, insa Bucurestiul a ramas lider, cu 64% din totalul tranzactiilor. Cladirile de birouri au fost principalele produse tranzactionate, reprezentand aproape 75% din totalul tranzactiilor la nivel national.Apetitul pentru cladirile de birouri din Capitala ramane in continuare ridicat si sunt multiple oportunitati, atat in zonele consacrate, precum CBD (Central Business District) si nordul Bucurestiului, precum si in zonele dinamice, aflate in continuare in plin proces de dezvoltare, precum vestul orasului", a declarat Gijs Klomp, Head of Investment Properties, CBRE Romania, companie care a consiliat in 2019 vanzarea unui pachet de trei cladiri de birouri din Cluj-Napoca, detinut de grupul de firme Hexagon.Din punct de vedere al profilului cumparatorilor, investitorii israelienii ocupa primul loc prin tranzactia record de la finalul anului 2019, cu 36% din volumul tranzactionat, urmati de investitorii romani (26%) si de fondurile sud-africane cu 17%."Romania este o destinatie tot mai interesanta pentru noi investitori si cel mai probabil 2020 va aduce, similar cu 2019, noi nume pe piata locala. Sunt mai multe companii care vor sa isi extinda portofoliul in Romania, urmarind in special achizitia de cladiri de birouri si spatii industriale. Ne asteptam in continuare la o compresie a yieldurilor, atat pentru birouri (7% in prezent), cat si pentru sectorul industrial (7,75%)", a adaugat Gijs Klomp.CBRE Romania si-a extins in 2019 echipa locala de management prin recrutarea lui Gijs Klomp ca Head of Investment Properties. Gijs are o experienta de peste 17 ani in domeniul imobiliar si a fost implicat in tranzactii de achizitii cu o valoare cumulata de peste doua miliarde de euro in Europa Centrala si de Est.