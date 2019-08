5 lucruri utile atunci cand achizitionezi un apartament pentru inchiriere

Daca esti la primul apartament pe care il cumperi pentru inchiriere si nu numai, iata care sunt cele mai importante intrebari la care trebuie sa gasesti raspuns, daca vrei sa ai succes:Poate ca la prima vedere nu te gandesti la acest aspect, dar este unul esential atunci cand iti doresti sa faci din inchirierea unui apartament o mica afacere profitabila.In functie de clientul dorit, vei putea sa alegi zona in care cumperi apartamentul, dar si tipul de apartament.Unul dintre cele mai cautate segmente, de exemplu, este cel al tinerilor profesionisti, cupluri aflate in prima perioada de activitate, care nu au copii inca si cu un job suficient de bun incat sa plateasca o chirie destul de mare.Pentru acestia va fi potrivit un apartament de inchiriat aproape de metrou, nu neaparat in centru, dar usor accesibil daca vorbim despre apartamente la vanzare in Bucuresti Daca achizitionam un apartament in vederea inchirierii la Cluj, Timisoara sau Iasi, unele dintre orasele ce s-au dezvoltat rapid in ultimul timp, vei opta pentru zonele cu acces facil catre centru, dar si catre centrele de business. Cel mai probabil tinerii vizati de tine acolo lucreaza.Un alt segment popular este cel al studentilor. Acestia sunt in cautarea unor apartamente mai ieftine, in care sa locuiasca eventual impreuna cu alti colegi, aproape sau cu acces usor la facultate.Ei nu vor avea pretentii foarte mari, asa ca vei putea achizitiona un apartament ceva mai ieftin, dar si chiria pe care o vei putea percepe va fi ceva mai mica.Da, da, probabil ca primul lucru la care se uita orice potential chirias este locul in care e amplasat apartamentul vizat.Accesul facil catre punctele de interes, dar si siguranta zonei in care vor locui constituie, din acest punct de vedere, criterii importante, pe care e bine sa le iei in considerare atunci cand achizitionezi un apartament.O zona curata, civilizata, linistita, este de dorit. Un parc in apropiere este ideal, dar trebuie sa iti faci bine calculele, pentru o mai buna rentabilitate.Pretul, mereu ne gandim la pret atunci cand vorbim despre un business. Intreaba agentul imobiliar sau intereseaza-te chiar tu la ce pret se inchiriaza deja apartamentele in zona pe care o vizezi.Ideal ar fi sa identifici proprietati care sa aiba un pret cat mai bun al chiriei, dar si un pret de achizitie cat mai mic.In general cele doua sunt corelate, dar exista zone in multe dintre orase in care preturile au ramas decente la achizitie si care pot fi inchiriate la preturi bune.Un apartament gata renovat sau unul pe care sa il renovezi chiar tu? Tu decizi, in functie de mijloacele pe care le ai la indemana si de propriile preferinte, dar un calcul este important: cat te va costa sa aduci apartamentul la stadiul de inchiriere.Costurile acestea se vor adauga la cele de achizitie, asa ca e bine sa le cunosti.Poate vei constata ca inchirierea apartamentelor nu este pentru tine, sau vei dori sa te muti - sau vei avea, pur si simplu, nevoie de lichiditati.E bine sa cunosti potentialul zonei in care cumperi apartamentul - acesta va fi mult mai usor de vandut daca e situat intr-o o zona usor accesibila, aproape de mijloace de transport in comun.O garsoniera sau un apartament de doua camere sunt, in general, mai cautate si mai usor de vandut decat apartamentele mai mari... Ia in considerare si usurinta cu care vei putea, eventual, vinde apartamentul, atunci cand alegi sa o faci.Multe dintre persoanele care ajung sa cumpere o proprietate de inchiriat aleg sa faca un mic business din aceasta activitate, continuand sa achizitioneze apartamente sau case, care le ofera un venit pasiv deloc de neglijat.Un agent imobiliar, cu experienta in domeniul imobiliar si pe care il cunosti bine si care stie care sunt criteriile tale se poate dovedi un partener pe termen lung, identificand si selectand pentru tine exact proprietatile care te-ar putea interesa.