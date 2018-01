Piata de terenuri traverseaza cea mai buna perioada din ultimii 10 ani. Bucurestiul vinde masiv dezvoltatorilor rezidentiali

Dinamismul sectorului rezidential in ceea ce priveste achizitia de terenuri a venit ca urmare a capacitatii pietei de a absorbi, atat proiecte mici, cat si proiecte de peste 1.000 de apartamente, in conditiile in care, conform sondajelor efectuate de Comisia Europeana, dorinta de a cumpara o locuinta a fost la cel mai crescut nivel post-criza.Conform studiului realizat de compania de consultanta imobiliara Colliers International, cele mai active zone au fost in centrul si nordul Capitalei - Bulevardul Expozitiei, Bucurestii Noi si zona Baneasa-DN1-Jandarmeriei, datorita viitorului pol de birouri din zona Expozitiei, dar si zonele Floreasca - Barbu Vacarescu, Aviatiei si Pipera."Piata de terenuri traverseaza cea mai buna perioada din ultimii 10 ani. Cererea s-a diversificat in decursul anului 2017 din punct de vedere al zonelor de interes si al sectoarelor imobiliare care au nevoie de suprafete pentru noi dezvoltari.Mai mult, investitori noi si-au facut intrarea pe aceasta piata, atrasi de randamentele superioare oferite de dezvoltarea imobiliara in piata locala comparativ cu alte piete sau sectoare economice.In Capitala, segmentului rezidential i-a revenit mai mult de jumatate din valoarea tranzactiilor cu terenuri, care au crescut mai ales in valoare, restul fiind preluat aproximativ egal de segmentele de retail si birouri", a precizat Sinziana Oprea, director la Colliers International Romania.In ceea ce priveste interesul acordat achizitiilor de terenuri pentru sectorul de retail, acesta a fost mult mai bine reprezentat la nivel de tara decat in Bucuresti. Cererea a venit in egala masura din partea dezvoltatorilor si a retailerilor si a vizat toate orasele cu deficit de spatii moderne de retail, inclusiv cele cu o populatie sub 100.000 de locuitori.In Bucuresti, cea mai mare tranzactie a fost vanzarea platformei Policolor - 14 ha - cu aproximativ 22 de milioane de euro, in scopul dezvoltarii unui proiect mixt (retail si rezidential).Alte tranzactii notabile au fost achizitiile facute de GTC, Impact Developer&Contractor si Atenor Group in zona Bulevardul Expozitiei, in jurul valorii de 10 milioane euro fiecare, vanzarea terenului Fabricii Industria Iutei si a cladirilor aferente - 2,7 ha - catre Dedeman (aproximativ 6,7 milioane euro), si achizitia terenului Coca Cola, cu suprafata de 5,7 ha, facuta de Globalworth in zona Preciziei, pentru viitorul sediu Renault.Zona Expozitiei s-a remarcat drept cea mai tranzactionata din Bucuresti, inregistrand sase tranzactii pentru dezvoltari de proiecte de birouri, rezidentiale sau mixte, tranzactii in care au fost implicati jucatori mari.Aproximativ opt hectare de teren au fost securizate de acestia in zona (la care se adauga suprafata de teren cu pavilioanele expozitionale Romexpo, care au facut obiectul asocierii dintre CCIR si Iulius Mall), majoritatea cu planuri urbanistice valabile care le permit investitorilor demararea rapida a proiectelor.La nivel national, evolutia preturilor a fost similara cu cea din 2016, acestea crescand, in medie, cu 10-15% fata de 2016.Dinamica lor a variat, insa, in functie de regiune, astfel ca anumite orase sau zone din Bucuresti si-au pastrat valorile din 2016.Cu toate acestea, interesul pentru centrul si nordul Capitalei si pentru orasele regionale in plina dezvoltare din punct de vedere al pietei de birouri (Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Brasov) a determinat o tendinta ascendenta a pretului.