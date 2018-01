Cat de greu e sa aduci turisti in Romania? Specialisti: Nu exista zboruri catre Bucovina, nu existam in online si nu avem o strategie

"Din pacate, la targuri nu participa o mare parte a companiilor specializate in incoming. Motivul acestei absente? Unii nu stiu care este procedura de inscriere, altii nu ii inteleg utilitatea, iar multi dintre ei nu cunosc faptul ca, in mod gratuit, pot participa in standul Ministerului Turismului pentru a-si prezenta pachetele turistice in care sa promoveze Romania. Desi participarea la targuri internationale nu reprezinta decat o mica parte dintr-un demers de promovare pe care tara trebuie sa-l urmeze, din pacate este singurul mod in care an de an alegem sa ne promovam in strainatate. De aceea, e bine sa fie capitalizat la maxim atat de judetele cu potential turistic, cat si de putinele agentii de turism specializate in incoming autohtone", a declarat, pentru AGERPRES, Raluca Anghel, specialist in marketing turistic.Aceasta apreciaza ca este mult mai dificil sa vinzi Romania atata timp cat, la nivel international, campaniile de promovare sunt reduse ca numar, iar din punct de vedere al mediului online tara aproape ca nu exista."Un demers de promovare sustinut facut de autoritatea de stat ar putea atrage o crestere interesanta a investitorilor care sa parieze pe destinatia Romania. Daca intrebi un proprietar de agentie de turism specializata deja in destinatii externe daca ar paria pe Romania cu siguranta ca dintr-o suflare ti-ar spune "Da!". Cu toate acestea, dupa niste calcule simple, lucrurile s-ar modifica in termenii unui plan de business. E dificil sa faci incoming in Romania in conditiile in care "indraznetii" se lupta cu morile de vant...lipsa spatiilor de cazare la standardele impuse de turistii straini, infrastructura deficitara, personalul necalificat...iar minusurile pot continua", sustine Raluca Anghel.Cu toate acestea, dupa aderarea Romaniei la UE,. Oameni de afaceri sunt perceputi, in prezent, ca ambasadori ai turismului romanesc in tarile lor."Oamenii de afaceri interesati de business in Romania, atrasi fiind de oportunitatile pe care le ofera in acest sens tara noastra, ajung in Capitala si principalele orase ale tarii cu acest scop, dar au ocazia de a cunoaste si partea turistica.Ei contribuie, pe de o parte, la cresterea numarului de innoptari in unitati de cazare si a serviciilor aditionale de baza, iar pe de alta parte, dornici fiind de a vizita destinatii si obiective turistice in perioadele pe care le petrec in Romania cu scop de afaceri, contribuie la cresterea in mod direct a consumului de servicii turistice.Nu in ultimul rand, acesti oameni de afaceri pot deveni ambasadori ai turismului romanesc in tarile lor de origine, dar si pretutindeni, daca experienta de calatorie in tara noastra este una satisfacatoare", a precizat Lucia Morariu, presedintele fondator al Eximtur, companie afiliata la reteaua globala de travel management, Uniglobe Travel International.Datele statistice indica orasele importante ale tarii drept principalele destinatii din punct de vedere al numarului de turisti inregistrati in unitati de cazare, majoritatea acestora fiind turisti de business.Conform specialistilor, un alt factor de dezvoltare a incomingului tine de autoritatile locale, prin, care creeaza posibilitatea atragerii de zboruri directe dinspre diverse localitati/tari, la preturi avantajoase."Rolul autoritatilor locale tine, in primul rand, de asigurarea ambientului potrivit turismului, dar si de initierea de evenimente care atrag turistii, construirea de facilitati de agrement pentru petrecerea unei vacante reusite.In functie de tipul si marimea localitatii, de amplasarea acesteia, sunt metode si instrumente diferite care pot fi apelate.Dintre acestea, as puncta planificarea unui urbanism de calitate, investitii in infrastructura specifica a localitatii (drumuri, zone pietonale, parcuri, centuri ocolitoare, parcuri de agrement), initierea, organizarea si sustinerea de evenimente", a precizat Lucia Morariu.Oradea, Timisoara, Sibiu, Cluj pot fi exemple de bune practici in acest sens. Conform presedintelui Eximtur, aeroportul international din Cluj Napoca este finantat de Consiliul Judetean Cluj, care a sustinut si evenimente precum UNTOLD sau TIFF din Cluj Napoca."Cererea pe sectorul de incoming, in Bucovina, este foarte scazuta din cauza lipsei acute a zborurilor catre Suceava. Agentiile care fac incoming nu folosesc zboruri low cost din cauza negarantarii rerutarii in caz de anulare a zborului.Cu toate ca exista multe locuri de vizitat, destinatiile-vedeta raman, deocamdata, manastirile din Bucovina. In Romania, exista circa 60 de agentii de turism care fac incoming. Exista inclusiv o asociatie de profil: Asociatia Incoming Romania, unde suntem printre membrii fondatori", spune Ciprian Slemco, manager pe incoming la Hello Bucovina.Mai mult, specialistii apreciaza cacand vine vorba de marketing turistic."Din pacate, in Romania nu se apeleaza la profesionisti cand vine vorba de marketing turistic. Riscam sa parem in fata partenerilor straini ca lipsiti de coerenta. Oricat de bine ne-am promova punctual la un targ, riscam sa nu-si atinga scopul atata vreme cat demersul nu este unul sustinut in continuare prin alte evenimente, prin campanii de PR, prin campanii media sau outdoor", spune Raluca Anghel."Cel mai mare minus la capitolul promovare, daca pot sa spun asa, de la care pornesc toate, este ca nu avem nicio strategie clara, nu avem definite nici programe sau produse coerente ca parte a unei strategii. Romania ar trebui sa se promoveze pe principale piete emitente de turisti precum Marea Britanie, Germania, Israel, Franta, Spania si Italia pentru ca exista un potential foarte mare, exista interes", apreciaza Cosmin Marinof, director de vanzari TUI TravelCenter/Eurolines.Raluca Anghel apreciaza ca parteneriatul public-privat in domeniul promovarii Romaniei ca destinatie turistica este esential."Demersurile comune, hotelieri, unitati administrativ-teritoriale, minister, touroperatori ar fi mult mai bine vazute daca s-ar face avand la baza un plan de actiune", spune Raluca Anghel.