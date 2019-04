Companii multinationale vin sa intalnesca tineri pasionati de Vanzari si Marketing

Sunt studenti, masteranzi, proaspat absolventi ai unei facultati cu profil economic sau au maxim 2 ani de experienta in Vanzari sau Marketing;

Au obtinut rezultate academice remarcabile in timpul anilor de studiu;

S-au implicat in activitati extracurriculare, precum: ONG-uri studentesti/voluntariat, programe de internship sau management trainee;

S-au bucurat de o experienta internationala, prin intermediul unor programe sau studii;

Sunt interesati de unul dintre cele doua domenii: Vanzari sau Marketing.

Care sunt trendurile in cele doua domenii si cum poate arata cariera mea in Vanzari sau Marketing?

Ce competente definesc un profesionist in Vanzari si Marketing?

Cum sa aplic aspectele teoretice in jobul de zi cu zi?

Care sunt oportunitatile de cariera oferite de companiile participante?

Editia din acest an reuneste companii care au planuri de recrutare pentru programele lor de internship, trainee sau pentru job-urile entry-level: ADP Romania, Veeam Software, Coca-Cola HBC Romania, Bosch Romania si L'Oreal Romania.Participarea la Sales & Marketing Boot Camp este gratuita, insa, aplicantii trec printr-un proces de selectie ce presupune evaluarea CV-ului, iar pentru a primi o invitatie la eveniment, trebuie sa indeplineasca cel putin una dintre urmatoarele conditii:In ziua evenimentului, pe 16 aprilie, participantii vor participa la activitati create special, workshop-uri si conferinte care le vor raspunde la intrebari precum:Cateva dintre temele de discutie propuse de companii sunt: "The must have skills of the future Sales and Marketer Talent", "The right way to use the modern mix: Sales and Marketing", "Social & Digital selling tips for accelerated growth" Participantii au posibilitatea sa interactioneze cu reprezentantii companiilor prezente: ADP Romania, Veeam Software, Coca-Cola HBC Romania, Bosch Romania si L'Oreal Romania.Cei care vor sa participe la Sales & Marketing Boot Camp se pot inscrie, aici: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/locuri_de_munca/118673.Mai multe detalii cu privire la agenda evenimentului, pot fi accesate la sectiunea evenimentului, pe www.hipo.ro