Antreprenorii care schimba viitorul copiilor, sprijiniti cu 100.000 de euro de Innovators for Children

Ce este programul Innovators for Children?

Este vorba despre start-up-urile care vor contribui la crearea unei copilarii mai sanatoase, mai active, mai usoare, astfel incat copiii si tinerii sa se bucure de aceasta perioada a vietii lor si, de ce nu, sa ajunga ei insisi niste inovatori.Antreprenorii interesati de accelerator pot trece printr-o serie de workshop-uri, intalniri de feedback si follow-up, webinarii de progres si un retreat de 4 zile cu cei mai importanti actori din domeniu.Vor participa apoi la o sesiune de pitching, iar castigatorii vor beneficia de finantare totala de 100.000 de euro, 6 luni de sprijin, o vizita de cercetare in Basel (Elvetia) si acces la spatiul de coworking si comunitatea Impact Hub Bucharest.Proiectul a luat nastere din initiativa Impact Hub Bucharest, impreuna cu Impact Hub Basel si Fondation Botnar (Elvetia), si poarta numele de www.innovatorsforchildren.org Managerul acestui proiect este Lucian Gramescu, Incubation & Innovation Manager Impact Hub Bucharest de 4 ani."Rolul meu este de a 'desena' proiecte ca Innovators for Children astfel incat sa ne folosim capacitatile noastre si alte partenerilor la maximum, pentru a sustine antreprenorii sa gaseasca mai repede informatiile, contacte si resursele de care au nevoie", explica Lucian Gramescu, pentru Business24.Innovators for Children este un program dedicat antreprenorilor si inovatorilor care pot propune solutii pentru diverse probleme de sanatate cu care se confrunta copiii si tinerii."Il organizam in parteneriat cu Impact Hub Basel si Fundatia Botnar si cautam acele initiative aflate in stadiu de prototip sau startup-uri cu vechime de maximum 1 an care pot crea impact si pot creste sustenabil", explica Lucian."Vom selecta cele mai bune propuneri si le vom trece printr-un proces de accelerare, vom oferi acces la mentori si traineri, la webinarii, la un retreat de 4 zile cu cei mai importanti actori din domeniu. La sfarsitul programului, castigatorul/castigatorii pitch-ului va/vor primi finantare in valoare totala de 100.000 de euro, 6 luni de suport, acces la spatiul de coworking si comunitatea Impact Hub Bucharest si o vizita de cercetare la Basel (Elvetia) ", mai spune el.Intrebat ce asteptari are de la acest program, Lucian recunoaste ca fiecare program pe care il organizeaza este unic in felul sau si se naste din motivatia si misiunea lor de a sustine initiativele care aduc impact pozitiv in societate."Ne dorim ca Innovators for Children, pe de o parte, sa atraga atentia asupra problemelor cu care se confrunta cei mici si a lipsei unor solutii variate si bine conturate.Pe de alta parte, speram ca acest program sa fie o resursa pentru cei care vor sa se implice si cauta raspunsuri si claritate pentru a porni la drum.Vrem sa vedem idei inovatoare si scalabile, solutii care implica tehnologii noi, curaj, dedicare de a trece peste obstacole", sustine Lucian.Pana acum s-au inscris 65 de antreprenori si fiecare are o sansa egala la o finantare totala de 100.000 de euro, 6 luni de suport, 1 review board dedicat (o echipa de mentori si experti de suport), acces la spatiul de coworking si comunitatea Impact Hub si o vizita de cercetare la Basel (Elvetia)."In primul rand, este o realizare faptul ca primim tot mai multe inscrieri in program, ceea ce inseamna ca un prim pas, al constientizarii, a fost facut. Cred ca atat startup-urile sau initiativele care vor castiga, cat si cele care nu vor merge mai departe, vor contribui la crearea unei copilarii mai sanatoase, mai active, mai usoare, astfel incat copiii si tinerii sa se bucure de aceasta perioada a vietii lor si, de ce nu, sa ajunga ei insisi niste inovatori", declara Lucian Gramescu, Incubation & Innovation Manager Impact Hub Bucharest.