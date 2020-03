Ce masuri cer firmele de la autoritati, in plina criza

Prima dintre masuri are in vedere implicarea activa a Ministerului Afacerilor Externe in gasirea de solutii la nivel global pentru a se evita insularizarea Romaniei in situatia creata.Astfel, CCIB considera ca limitarea circulatiei persoanelor in conditiile raspandirii COVID-19 trebuie sa lase suficiente cai pentru continuitatea circulatiei marfurilor si serviciilor la nivel international, data fiind interdependenta activitatii in cadrul proceselor de cooperare economica internationala.A doua masura solicitata este clarificarea statutului transportatorilor de marfa - soferi de TIR - prin sprijinirea acestora de a-si desfasura activitatea atat in trafic intern, cat si international, pentru evitarea blocarii aprovizionarii agentilor economici cu materii prime si materiale.Urmatoarele masuri propuse sunt: stimularea producatorilor romani din toate ramurile economice pentru reconversia productiei in domenii vitale in aceasta perioada (medicamente, materiale si echipamente sanitare, produse alimentare etc); amanarea platii impozitelor pentru o perioada determinata de timp; plata de urgenta a TVA pentru societatile care au de recuperat TVA de la stat; plata de catre Casa de Asigurari de Sanatate catre agentii economici a restantelor privind concediile medicale; acoperirea de catre stat a 75% din valoarea somajului tehnic, in cazul in care agentii economici apeleaza la aceasta modalitate de lucru, asigurandu-se astfel mentinerea fortei de munca necesare la reluarea activitatii; datoriile societatilor de stat aflate in insolventa sau faliment catre agentii economici privati sa fie preluate si platite de bancile cu capital de stat (EXIM Bank si CEC), urmand ca acestea din urma sa-si recupereze sumele respective de la societatile de stat sau la masa credala.