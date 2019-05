A patra revolutie economica industriala a inceput. Este pregatita Romania pentru Industry 4.0?

Multe companii se afla in plin proces de restructurare a business-urilor, pentru a-si compatibiliza resursele si serviciile la Industry 4.0, concept care defineste a patra revolutie economica industriala.In esenta, Industry 4.0 se refera la business-uri care si-au digitizat tehnologiile, astfel incat instalatiile si echipamentele pot comunica intre ele prin intermediul internetului, cu ajutorul noilor tehnologii.De la retele de comunicatii, la roboti, imprimante 3D, sisteme de control si, in viitor, masini autonome, Industry 4.0 va impacta in mod semnificativ economia, oferind un grad fara precedent de automatizare si independenta operationala.In Romania, 366 de manageri, 80 de angajati din departamentul de Resurse Umane si 48 de antreprenori s-au specializat, in ultimul an, in Industry 4.0, prin proiectul START INDUSTRY 4.0, co-finantat prin POCU.In perioada mai 2018 - mai 2019, compania de training si consultanta Best Smart Consulting a organizat 50 de cursuri de specializare si perfectionare, 10 workshopuri pe tema,, INDUSTRY 4.0 - Provocarea momentului'' si a oferit consultanta pentru 16 companii pentru imbunatatirea proceselor, precum si pentru 48 de antreprenori pentru planificare strategica. Cursurile au fost sustinute de traineri cu experienta in domeniul industrial."Noile tehnologii ajuta companiile sa fie mai productive si sa dezvolte produse si servicii de mai buna calitate, intr-un mediu de lucru mai sigur. In plus, le permite sa se dezvolte si sa fie mai competitive pe piata globala. In cadrul proiectului START INDUSTRY 4.0, au fost sprijinite pentru o dezvoltare eficienta si durabila 155 de companii: 125 IMM-uri (Intreprinderi Micro, Mici si Mijlocii), 27 de firme mari cu profil industrial si 4 PFA-uri (Persoane Fizice Autorizate) si II-uri (Intreprinderi Individuale) ", a declarat Ligia Neacsu, Best Smart Consulting, managerul proiectului.In urma implementarii START INDUSTRY 4.0, 366 de manageri au dobandit competente noi legate de Industry 4.0, 80 de angajati ai departamentului Resurse Umane poseda acum cunostinte despre Industry 4.0 care ii vor ajuta in procesul de recrutare, iar 48 de antreprenori detin noi competente antreprenoriale acreditate ANC in contextul Industry 4.0.Economia romaneasca necesita investitii semnificative pentru a se adapta noii revolutii industriale. Dincolo de perfectionarea angajatilor, este nevoie de dezvoltarea unor linii si servicii automatizate, in care robotii vor juca un rol semnificativ.Un studiu recent, realizat la comanda Universal Robots, arata ca antreprenorii si managerii din Romania au inceput sa constientizeze impactul noilor tehnologii in economie, cautand solutii de automatizare si robotizare pentru a creste productia si a scadea costurile.34,7% dintre participantii la sondaj au declarat ca intentioneaza sa achizitioneze, in urmatoarele 12 luni, noi solutii de automatizare / robotizare pentru compania in care lucreaza."Aceasta a patra revolutie industriala va aduce schimbari fundamentale in mecanismele economice si Romania trebuie sa fie pregatita. Perfectionarea angajatilor pentru a sustine noile tehnologii trebuie sa fie in prim-plan. Competitivitatea economica va depinde, in mare masura, de felul in care companiile se vor adapta la Industry 4.0, inclusiv de modul in care vor dezvolta mecanisme eficiente de suport", a mai spus Neacsu.Potrivit datelor Federatiei Internationale pentru Robotica, Romania are, in prezent, 11 roboti la 10.000 de lucratori industriali, si ar mai avea nevoie de cel putin 10.000 de roboti industriali.Spre comparatie, in Polonia sunt 28 roboti/10.000 angajati, in Ungaria sunt 57 de roboti, iar Cehia are 100 de roboti la 10.000 de muncitori. In SUA, industria americana a incorporat, in ultimii 10 ani, peste 130.000 de roboti.