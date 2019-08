Autoritatile estimeaza un impact bugetar de aproximativ 3,3 miliarde de lei al Ordonantei privind masurile fiscal-bugetare, pana in 2022

Astfel, cel mai mare impact al masurilor prevazute in Ordonanta este estimat pentru anul 2022 - 998,255 milioane de lei. Impactul pentru anul in curs este de 510,983 milioane de lei, pentru 2020 - 797,555 milioane de lei si pentru 2021 - 955,355 milioane de lei.Cresterea accizei pentru tigarete va aduce bugetului venituri suplimentare de 159,4 milioane de lei in acest an, 699,6 milioane de lei in anul urmator si 857,4 milioane de lei in 2021.Acciza nearmonizata care va fi aplicata bauturilor racoritoare cu continut ridicat de zaharuri va aduce un plus de venituri de 320 milioane de lei in acest an.Pe partea de cheltuieli, reducerea numarului de secretari de stat, subsecretari de stat si asimilatii acestora, precum si a numarului de posturi din cabinetele demnitarilor va reduce cheltuielile cu 7,1 milioane lei in anul 2019 si cu 21,3 milioane lei la nivelul unui an bugetar. Blocarea ocuparii posturilor vacante reprezinta o economie de 76,7 milioane lei la nivelul unui an bugetar.Principalele masuri incluse in noul proiect de Ordonanta vizeaza introducerea unor accize nearmonizate pentru bauturile cu continut ridicat de zaharuri, cresterea, de la 1 septembrie, a accizelor la tigarete, reducerea cu 50% a numarului de secretari de stat si schimbarea regulilor de angajare in sistemul bugetar, urmand sa fie aplicat principiul "unul la trei", respectiv la trei posturi devenite vacante un post ocupat.