Cine beneficiaza de 5% TVA destinata serviciilor de restaurant si catering?

Asadar operatorii economici din domeniu trebuie sa faca o analiza in doua etape:

daca au o locatie adecvata si daca ofera servicii conexe

daca cel care achizitioneaza ramane in locatie sa consume preparatele sau le ia la pachet.

Totusi, noile modificari legislative nu reprezinta o veste atat de buna pentru anumiti agenti economici care activeaza in domeniul prepararii si livrarii de alimente. Daca activitatile acestora nu se califica, din punct de vedere TVA, drept servicii de restaurant sau catering, cota redusa de TVA de 5% nu va fi aplicabila.Doua concepte cheie de care depinde aplicarea cotei reduse de TVA sunt:serviciile conexe legate de alimentele livrate si locatia in care se realizeaza consumul acestora.Diferenta dintre serviciul de restaurant sau catering si simpla livrare de alimenteServiciile de restaurant si de catering presupun furnizarea de alimente si/ sau de bautura, preparate sau nepreparate, dar intotdeauna insotite de "servicii conexe".Aceste servicii trebuie sa fie suficiente, astfel incat sa permita consumul imediat al alimentelor.Simpla furnizare de produse alimentare si bauturi, preparate sau nu, fie cu transport, fie fara, dar fara un alt serviciu conex nu se considera a fi o prestare de servicii de restaurant sau catering. In acest caz, se considera ca are loc doar o livrare / vanzare de produse alimentare care este supusa cotei reduse de TVA de 9%.In vederea aplicarii corecte a cotei de reduse de TVA de 5%, Ministerul Finantelor Publice a publicat un proiect de Ordin prin care sunt aduse clarificari cu privire la definitia "serviciilor conexe".Proiectul de Ordin mentioneaza ca pentru incadrarea unor operatiuni efectuate de o persoana impozabila ca livrare de alimente sau prestare de servicii de restaurant / catering nu are relevanta codul CAEN atribuit activitatii sale. Totodata, complexitatea prepararii mancarii nu influenteaza in nici un fel tratamentul de TVA aplicabil operatiunii.Proiectul de Ordin include exemple cu privire la "elemente ce nu se califica drept servicii conexe": prezentarea alimentelor la raft, prepararea alimentelor, transportul alimentelor la destinatia indicata de client, racirea sau incalzirea alimentelor, ambalarea alimentelor, punerea la dispozitia clientului de tacamuri de unica folosinta, furnizarea de servetele de hartie, de sosuri, furnizarea de cutii de gunoi, prezentarea generala a ofertei/meniului, punerea la dispozitia clientilor a unor elemente de mobilier rudimentar, cum ar fi o tejghea sau mesele de bar, care nu permit clientilor sa ia loc.Pe de alta parte, elementele care ar fi calificate drept "servicii conexe" includ, printre altele: furnizarea unui cadru adecvat care permite consumul alimentelor, servirea alimentelor, furnizarea/punerea la dispozitie de personal de servire, de bucatari sau de personal pentru curatenie, punerea la dispozitie a veselei sau a tacamurilor, punerea la dispozitie a unui mobilier adecvat consumului alimentelor, cum sunt mesele si scaunele, curatarea sau debarasarea meselor, consultanta individuala privind alegerea alimentelor, consilierea clientilor cu privire la compozitia si cantitatea mancarii pentru anumite evenimente.Conditia legata de locatia in care se realizeaza consumul imediat al alimentelorEste important de precizat ca, pentru restaurante, consumul imediat trebuie sa aiba loc in spatiile prestatorului, iar in cazul serviciilor de catering consumul imediat are loc in afara spatiilor prestatorului.Proiectul de Ordin introduce clarificari cu privire la notiunea de "locatia prestatorului". Aceasta se refera la o locatie detinuta in proprietate, inchiriata sau in folosinta prestatorului de servicii de restaurant (inclusiv in situatia in care exista un contract incheiat cu proprietarul acestuia, prin care se acorda dreptul de acces la un spatiu comun mai multor beneficiari si se percep costurile de intretinere aferente).Reducerea cotei de TVA la 5% este aplicabila si in cazul restaurantelor aflate in zona de "food-court" din mall-uri. Totusi, pentru aplicarea cotei de 5% TVA, operatorii economici trebuie sa suporte costurile de intretinere a spatiului de servire, precum si alte costuri comune (cum ar fi: debarasarea meselor, curatenia spatiilor respective, accesul la toaleta, etc).Mai pot aplica cota de 5% si lanturile de supermarket-uri/ hipermarket-uri, daca: acestea cuprind o zona in interiorul magazinului unde se prepara si se serveste mancare; exista o zona amenajata cu scaune si mese unde preparatele pot fi consumate imediat (utilizand tavi, farfurii/recipiente si tacamuri de unica folosinta), fiind asigurate si serviciile de debarasare si curatare a meselor.De asemenea, mai pot beneficia de cota de 5% si operatorii economici care furnizeaza preparate alimentare in cadrul evenimentelor (festivaluri, concerte, spectacole, targuri de produse), daca prestatorii pun la dispozitia clientilor mese cu scaune in spatiul aflat in folosinta acestora si asigura debarasarea si curatarea meselor.Nu se considera ca efectueaza servicii de restaurant unitatile de alimentatie publica care nu detin un spatiu in cadrul caruia sa fie realizate suficiente servicii conexe care sa permita consumul imediat al alimentelor si/sau al bauturilor, care ofera spre consum preparate alimentare si/sau bauturi la tejghele-bar sau in spatii restranse de servire, fara nicio posibilitate de a lua loc la o masa sau care permite unui numar limitat de clienti sa consume produsele pe loc. In aceasta categorie se inscriu, de exemplu, unitatile de tip stand, chiosc, tonomat sau snack-bar, simigerii.De asemenea, nu pot aplica cota redusa de TVA de 5% nici unitatile de alimentatie publica care ofera preparate alimentare si/sau bautura exclusiv in sistem de livrare la domiciliu sau cu ridicare de la un punct de livrare, deoarece in acest caz vorbim doar de o livrare de alimente - care beneficiaza de cota redusa de TVA de 9%.Exista numeroase unitati de alimentatie publica care sunt afectate de noile modificari legislative, iar unele dintre ele au obligatia sa aplice pentru aceleasi produse alimentare cote diferite de TVA, in functie de locul unde se consuma produsele si de serviciile conexe oferite.In plus, software-ul caselor de marcat trebuie modificat, iar personalul instruit astfel incat sa stie in ce conditii aplica cota redusa de TVA de 5% si cand trebuie aplicata cota redusa de TVA de 9%.