Claudia Sofianu, EY: Asteptam o solutie viabila pentru indemnizatiile viitoarelor mame

Este cu atat mai important astazi, cand ne indreptam aprecierea catre femeile din intreaga lume, sa analizam situatia femeilor active pe piata muncii din Romania, care se pregatesc sa devina mame. Contextul este cu atat mai important cu cat modificarile au aparut brusc, au avut efect imediat de la 1 ianuarie 2018, iar planificarea familiala este imposibila in lipsa unui cadru fiscal predictibil.Masurile care au dus la scaderea indemnizatiei de maternitate au fost cresterea cotei de contributii de asigurari sociale la 25% si modificarea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale datorata de persoanele care beneficiaza de concedii medicale de la 35% din salariul mediu brut la nivelul propriu zis al indemnizatiei de maternitate. Pentru a elimina aceste efecte negative ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 3/2018, alaturi de cele ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 79/2017, Guvernul a reintrodus formula de calcul al contributiei de asigurari sociale valabila in luna decembrie 2017, respectiv 10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei, (in total 115 lei), datorata pentru aceasta indemnizatie.Masura reparatorie a fost introdusa prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 8/2018 si se aplica incepand cu obligatiile declarative ale lunii ianuarie 2018, persoanelor care in perioada 1 ianuarie 2018 - 30 septembrie 2018, inclusiv, se afla sau intra in concediu de sarcina si lauzie. Ordonanta prevede ca, in cazul platilor de indemnizatii efectuate inainte de intrarea sa in vigoare, pentru care contributia de asigurari sociale este mai mare decat nivelul de 115 lei, angajatorul sa depuna declaratii rectificative si sa plateasca diferente de indemnizatii pana la 31 martie 2018.Masurile adoptate de Guvern prin Ordonanta de Urgenta nr. 8/2018 sunt aplicabile o perioada limitata de timp. Astfel, incepand cu 1 octombrie 2018, indemnizatiile de maternitate nete vor scadea, intrucat se vor aplica din nou prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 3/2018, masura care afecteaza negativ si nivelul indemnizatiei de crestere a copilului. Cuantumul acestei indemnizatii este de 85% din media veniturilor nete realizate din salarii si asimilate salariilor, din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului si nu poate depasi nivelul de 8.500 lei.Mai mult decat atat, aplicarea retroactiva a masurilor reparatorii ridica intrebari asupra constitutionalitatii acestei Ordonante.Sintetizam in tabelul de mai jos modificarile adoptate de Guvern:Toate privirile sunt atintite acum asupra ministerelor competente in asteptarea unei solutii pentru viitoarele mame. Aceste asteptari trebuie insa ponderate, intrucat o solutie universala care sa repare toate cazurile specifice este foarte greu de imaginat.