Fara turistii chinezi, veniturile turismului global ar putea scadea cu 22 de miliarde de dolari

"Am efectuat calcule preliminare care estimeaza ca aceasta criza va costa sectorul turismului cel putin 22 miliarde de dolari (aproximativ 20 miliarde de euro). Aceste calcule se bazeaza pe experienta crizelor precedente, cum ar fi epidemia H1N1 si epidemia de SARS, si au ca referinta pierderile inregistrate dupa ce turistii chinezi si-au anulat calatoriile din cauza epidemiei", a declarat seful WTTC, un organism care regrupeaza marile companii din sectorul turistic mondial.Cifra de 22 miliarde de dolari corespunde celui mai optimist scenariu al economistilor de la Oxford Economics, care se bazeaza pe ipoteza unei scaderi cu 7% a calatoriilor in strainatate ale cetatenilor chinezi.In cazul in care criza actuala va dura cat epidemia de SARS in 2003, atunci costurile pentru turismul global ajung la 49 miliarde de dolari, iar daca se prelungeste costurile pot urca la 73 miliarde de dolari, arata studiul Oxford Economics.Cele mai afectate vor fi economiile puternic dependente de turistii chinezi, respectiv Hong Kong, Macao, Thailanda, Cambodgia si Filipine, conform Oxford Economics.Miercuri, Organizatia Mondiala a Turismului (OMT) a cerut diminuarea "barierelor care nu sunt necesare la adresa traficului si comertului international" pe care le-ar putea crea masurile adoptate impotriva epidemiei de coronavirus, din cauza "efectelor negative asupra turismului".China continentala, o tara cu 1,3 miliarde de locuitori, este prima "sursa" de turisti a lumii, cu aproape 150 de milioane de calatorii a acestora in strainatate in 2018, in conditiile in care doar 10% dintre chinezi au pasaport.Potrivit celor mai recente date ale Organizatiei Mondiale a Turismului, in 2018 au fost inregistrate 149,7 milioane de calatorii in strainatate ale cetatenilor chinezi, in crestere cu 15% comparativ cu 2017. In decurs de zece ani, aceste plecari pentru vacante in afara Chinei aproape s-au triplat. In clasamentul mondial, turistii chinezi ii devanseaza, ca volum, pe germani (108,5 milioane de plecari in 2018) si pe americani (92,6 milioane).Pe langa faptul ca sunt cei mai numerosi, turistii chinezi sunt si in topul celor mai cheltuitori turisti. Potrivit OMT, in 2012, resortisantii chinezi i-au devansat pe americani si germani, care pana atunci erau cei mai cheltuitori turisti. In medie, in 2018, turistii chinezi au cheltuit 1.850 de dolari/persoana, adica un total de 277,3 miliarde dolari, evalueaza OMT. Numai in Franta, turistii chinezi au cheltuit o suma totala de patru miliarde euro in 2018, potrivit cifrelor oficiale.