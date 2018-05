Ai o afacere cu impact social? Iata cum poti obtine o finantare de 15.000 de euro!

NESsT Romania si UniCredit ofera finantare

Principalele etape ale proiectului sunt urmatoarele:

26 aprilie - 8 iunie - perioada de inscrieri in competitie;

8 - 15 iunie - reprezentantii NESsT aleg un numar de maxim 12 finalisti care vor intra in program;

25 iunie - 20 iulie - finalistii vor participa la un workshop de 2 zile si se vor pregati alaturi de specialistii NESsT pentru a-si sustine planul de crestere a afacerii in fata comisiei de investitie;

26 iulie - pitchul finalistilor, in urma caruia o comisie de investitie (formata din reprezentanti ai grupului UniCredit, reprezentanti ai mediului de business si ai Fundatiei NESsT) va selecta cele trei afaceri care primesc granturile;

august 2018 - mai 2019 - acordarea granturilor si a sprijinului de tip incubare de afacere pentru castigatori.

In acest program se pot inscrie pana pe 8 iunie 2018 intreprinderi si afaceri sociale, infiintate si conduse de ONG-uri (asociatii, fundatii), cooperative sau diferite tipuri de entitati comerciale (PFA, SRL, II) care urmaresc rezolvarea unei probleme sociale.Maurizio Beretta, Chairman Fundatia UniCredit, declara: "Prin acest program, NESsT si UniCredit vor sprijini dezvoltarea unor afaceri sociale existente, care creeaza locuri de munca si / sau oportunitati reale de generare de venituri sau ofera servicii de plasare pe piata muncii pentru grupuri defavorizate.In cadrul competitiei,si servicii de consultanta de business pentru un an de zile.Castigatorii vor avea sansa de a obtine- oferit de Fundatia UniCredit sub initiativa "Your Choice, Your Project" afacerii sociale care primeste cel mai mare numar de voturi din partea angajatilor Grupului UniCredit.Anca Ungureanu, Director Identitate si Comunicare in cadrul UniCredit Bank, explica demersul de sustinere a afacerilor sociale: "".Pentru a fi eligibili, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii: afacerea sa fie inregistrata legal si sa aiba sediul in Romania, sa dovedeasca faptul ca aceasta este motivata de rezolvarea unei probleme sociale si ca are un scop social, sa se afle intr-una dintre etapele urmatoare de dezvoltare - faza de validare a modelului de business, faza de pre-scalare sau faza de scalare.Girolamo Antonucci, Branch Manager al UniCredit Business Integrated Solutions Romania, evidentiaza implicarea angajatilor in program: "".Mai multe informatii despre program si formularul online de aplicare puteti gasi accesand acest link