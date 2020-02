Grecii, optimisti in fata epidemiei de coronavirus: Nu e o amenintare, ci o oportunitate!

Sectorul turismului este responsabil pentru un sfert din Produsul Intern Brut al Greciei.Vorbind la postul de televiziune ERT, Theocharis a declarat: "aproximativ 60% - 70% din rezervarile din China au fost anulate pana in acest moment", dar a respins posibilitatea "reconsiderarii zborurilor aeriene directe intre Atena si Shanghai".Impactul asupra sectorului turismului din Grecia va fi probabil foarte redus deoarece "in afara de cei 31,35 milioane de turisti pe care i-am avut anul trecut, nu sunt inclusi cei 5,5 milioane de pasageri de pe navele de croaziera, din care doar 200.000 erau chinezi", a precizat oficialul elen.Acesta a explicat ca ar putea exista si efecte pozitive pentru Grecia daca tara arata ca nu are probleme cu virusul iar strainii care si-au anulat vacantele in Orientul Indepartat aleg in schimb Marea Mediterana.Intr-un recent interviu acordat Reuters, Harry Theocharis afirmase ca in 2019 veniturile Greciei din turism au crescut cu 12-15% comparativ cu un nivel de aproximativ 16 miliarde euro in 2018, ca urmare a unei cresteri de 4-5% a sosirilor de turisti.Turismul este un motor-cheie al economiei Greciei, tara care in 2018 a pus capat celui de-al treilea program de asistenta financiara internationala convenit dupa criza financiara din 2010.