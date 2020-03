Impactul Inteligentei Artificiale asupra companiilor

Un studiu IDC citat de Venture Beat dezvaluie faptul ca 60% dintre companiile care au adoptat tehnologia Artificial Intelligence (Inteligenta Artificiala) au raportat schimbari majore in modelul lor de business.Acest lucru, arata sursa citata, certifica faptul ca AI nu este o simpla trecere la o tehnologie care trebuie invatata de catre cei care o adopta, ci presupune o abordare structurala diferita, chiar o schimbare a modelului de business in sine.Impactul asupra companiilor, cu precadere asupra celor din dinamicul sector al inaltei tehnologii, se va vedea si in tara noastra., estimeazaTransformarile generate de AI sunt cat se poate de concrete. Astfel, folosirea AI pentru augmentarea produselor si serviciilor va genera, in 2021, 2,9 trilioane de dolari in valoare comerciala si va evita costuri echivalate cu 6,2 miliarde de ore de activitate productiva ale angajatilor, conform Microsoft.La solicitarea acestei companii, Forbes Insights a studiat modalitatea prin care Inteligenta Artificiala poate ajuta companiile.Conform studiului Forbes Insights, 79% dintre respondenti considera ca AI are un impact radical asupra fluxurilor si instrumentelor de lucru pentru specialistii in tehnologia informatiei, iar 84% apreciaza ca AI reduce timpul necesar activitatilor de rutina, in schimb, ofera mai multe oportunitati pentru planificarea si dezvoltarea companiilor.Impactul Inteligentei Artificiale asupra organizatiilor e vizibil si in zona de start-up.Astfel, FintechOS si TypingDNA, doua startup-uri din Romania care utilizeaza tehnologia AI pentru a oferi produse companiilor, au primit finantari importante - 14 milioane de dolari, respectiv 7 milioane de dolari. Practic, aceste finantari au urcat Romania in clasamentul statelor din Europa de Est la capitolul celor mai importante investitii in start-up-uri de AI - sase locuri in plus, tara noastra ajungand anul trecut inaintea Cehiei, Slovaciei sau Sloveniei.In acelasi timp, acceleratorul Techstars Montreal AI, entitate a grupului global Techstars, deruleaza un program de finantare care poate influenta substantial business-ul start-up-urilor bazate pe tehnologia Inteligentei Artificiale.In 2018 si 2019, 20 de companii, printre care si MorphL, un start-up romanesc, au intrat in programul Techstars Montreal AI., a precizat, pentru ZF,