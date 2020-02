Banca Mondiala: Cresterea economica globala va fi afectata de virusul din China

"Prognoza de crestere va fi revizuita in jos, cel putin pentru prima jumatate a lui 2020, partial din cauza faptului ca ritmul de crestere al Chinei va fi afectat de virus, dar si din cauza lanturilor de aprovizionare", a declarat David Malpass, cu prilejul unei discutii cu fostul presedinte al Bancii Centrale a SUA, Janet Yellen, organizata de centrul de reflexie Bipartisan Policy Center.La inceputul acestei luni, Banca Mondiala a anuntat ca se asteapta la o usoara relansare a ritmului de crestere a economiei mondiale in 2020, mizand pe un avans de 2,5%, dupa un avans de 2,4% anul trecut.David Malpass a atras atentia asupra faptului ca parte din produsele chineze erau transportate catre clienti de avioanele comerciale care transportau si pasageri. Insa, in ultimele zile, mai multe companii aeriene si-au suspendat zborurile spre sau dinspre China.La randul sau, Janet Yellen se asteapta la un "efect important" asupra cresterii economiei chineze, cel putin in primul trimestru si chiar in al doilea."China reprezinta o parte importanta din economia mondiala, ceea ce va avea un efect de contagiune asupra altor tari", ceea ce va alimenta o puternica incertitudine, a adaugat Yellen.Pe de alta parte, Janet Yellen a precizat ca in trecut episoadele de pandemie au avut efecte importante pe termen scurt asupra economiei. "Pe termen lung, par sa aiba un efect relativ redus", a comentat Yellen.Banca Mondiala a cerut luni tuturor tarilor "sa isi extinda masurile de supraveghere sanitara si raspuns" la epidemia de coronavirus din China pentru a tine sub control propagarea virusului. La randul sau, Banca Mondiala analizeaza resursele financiare si tehnice care pot fi mobilizate rapid.Cu 427 de decese la nivel mondial, bilantul noului coronavirus il depaseste pe cel al epidemiei de SARS, care in 2022-2003 a ucis 349 de persoane.Virusul a contaminat peste 20.000 de persoane iar teama de raspandire a paralizat China, cu repercursiuni asupra economiei mondiale care sunt dificil de cuantificat.Banca Mondiala evalueaza in prezent consecintele economice si sociale si precizeaza ca sustine eforturile angajate de China pentru a raspunde la epidemia de coronavirus, inclusiv cele destinate sa permita relansarea economiei.De asemenea, institutia financiara internationala se declara gata sa sustina toate statele membre, in special cele mai sarace si mai vulnerabile, in ideea de a le ajuta sa gestioneze consecintele viitoarei ale acestei crize asupra populatiilor lor.