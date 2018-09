PwC: Inteligenta artificiala ar putea duce la cresterea PIB-ului global cu 14% pana in 2030

Acest procent de crestere este echivalent cu un plus de 15.700 de miliarde de dolari - facand din IA cea mai mare oportunitate comerciala din economia actuala aflata in continua schimbare. Din aceasta suma, 6.600 de miliarde sunt previzionate sa provina din cresterea de productivitate, in timp ce 9.100 de miliarde de dolari vor proveni din efectele de runda a doua la nivelul consumului.Cresterea va fi stimulata de trei factori: castigurile de productivitate obtinute prin automatizarea proceselor de afaceri (inclusiv prin utilizarea robotilor si a vehiculelor autonome); castigurile de productivitate obtinute prin dezvoltarea fortei de munca existente de catre companii cu sprijinul tehnologiei IA (inteligenta artificiala asistata de om si augmentata) si cerere de consum crescuta ca rezultat al disponibilitatii produselor si serviciilor personalizate si/ sau de o calitate superioara datorita imbunatatirilor aduse cu ajutorul IA, semnaleaza raportul."In ultimul deceniu, aproape toate aspectele legate de modul in care lucram sau traim - de la retail, la productie sau ingrijire personala - au devenit din ce in ce mai digitalizate. Internetul si tehnologiile mobile au adus primul val al transformarii digitale cunoscut drept Internet of People. In plus, raportul anticipeaza ca volumul de informatii generat de Internet of Things (IoT) va fi de cateva ori mai mare comparativ cu volumul de informatii oferit de Internet of People. Prin urmare, este posibil ca pe termen scurt, potentialul de crestere economica datorat Inteligentei Artificiale sa provina din imbunatatirea productivitatii", se mentioneaza intr-un comunicat al PwC.Potrivit raportului, cresterea productivitatii muncii este asteptata sa reprezinte peste 55% in randul contributiilor aduse la PIB de Inteligenta Artificiala in perioada 2017 - 2030. Aceasta include automatizarea sarcinilor de rutina, imbunatatirea abilitatilor angajatilor, precum si degrevarea lor de sarcini repetitive pentru a se putea concentra pe activitati cu valoare adaugata. Foarte probabil, sectoarele bazate intensiv pe capital, precum productia sau transportul, vor inregistra cele mai mari castiguri datorate IA, avand in vedere ca multe dintre procesele lor operationale sunt predispuse automatizarii. Cresterea PIB-ului, drept rezultat al imbunatatirii produselor si schimbarilor ulterioare la nivelul cererii, al comportamentului consumatorilor, dar si consumului, toate datorate IA, va depasi cresterea provenita din castigurile de productivitate. Raportul estimeaza ca aceasta va furniza un plus de 9.000 de miliarde de dolari la PIB-ul global in 2030."In acest context, industriile si sectoarele care vor adopta din timp potentialul inteligentei artificiale si vor investi in el vor avea avantajul unei perspective superioare asupra clientilor. De asemenea, beneficiile competitive imediate includ o capacitate imbunatatita de a intelege preferintele consumatorilor, precum si o capacitate consolidata de a-si adapta produsele pentru a corespunde acestor cereri individuale. Actionand in acest fel, companiile ar putea sa isi consolideze pozitia, obtinand cote mai mari de piata. Acestea vor reprezenta liderii de piata si vor avea capacitatea de a modela procesele de dezvoltare ale produselor in jurul unui volum semnificativ de informatii legat de clienti. In plus, acest lucru va genera dificultati competitorilor care nu vor reusi sa tina pasul, fapt ce va crea un avantaj de necontestat companiilor care au investit inca de timpuriu in IA", mai arata raportul.Acesta mai mentioneaza ca anumite economii au potentialul de a inregistra castiguri mai mari, comparativ cu altele, atat in termeni absoluti, cat si in termeni relativi. Se asteapta ca America de Nord (cu un impact de 14,5% in PIB) si China (26,1%) sa inregistreze cele mai mari castiguri economice, fiind estimat ca inteligenta artificiala va contribui la cresterea PIB-ului celor doua economii cu 10.700 de miliarde de dolari pana in 2030. Cifra va reprezenta 70% din impactul economic pe care inteligenta artificiala il va avea la nivel global. In acelasi timp, Europa si Asia de Sud-Est vor avea o crestere economica de 3.400 de miliarde de dolari pana in 2030."Impactul IA asupra productivitatii ar putea fi decisiv, iar companiile care nu se vor adapta si nu vor adopta inteligenta artificiala s-ar putea sa devina necompetitive. In ceea ce priveste perspectivele dezvoltarii tehnologiei inteligentei artificiale la nivel local, Romania are un potential semnificativ care este alimentat de un mare numar de talente in domeniile roboticii, tehnologiei si IT, fapt evidentiat si de recentul succes la nivel global al UiPath. Pentru Romania, adoptarea noilor tehnologii inca din faza de pionierat ar putea fi o sansa pentru recuperarea in ritm rapid a decalajelor de dezvoltare fata de statele vest-europene", considera Luca Martini, partener, liderul Departamentului de consultanta pentru afaceri PwC Romania.In ceea ce priveste industriile cele mai afectate de adoptarea IA, este asteptat ca pe termen scurt (0-3 ani) cel mai mare potential impact asupra consumului sa fie vizibil in retail, tehnologie si serviciile financiare.