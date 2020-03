Saxo Bank: In cel mai bun scenariu, vom avea o recesiune tehnica globala

"Cel mai bun scenariu - o forma in V intarziata. Acesta implica inca o recesiune tehnica globala si o perturbare semnificativa suplimentara in trimestrele al doilea si al treilea, dar devine clar in aceasta perioada ca eforturile de carantina incetinesc suficient evolutia epidemiei, asa incat aceasta va trece de punctul critic in cele din urma. O evolutie-cheie care ar putea determina un scenariu in forma de V este anuntarea unui vaccin de succes care ar putea intra pe deplin in productie in cateva luni - desi nu avem capacitatea de a evalua sansele acestei evolutii", sustin reprezentantii Saxo Bank, intr-o analiza remisa vineri AGERPRES.Potrivit acesteia, cel de-al doilea scenariu prevede o redresare in forma de U."Cazul de baza este acela in care carantina impusa oficial si auto-carantina sub forma unor decizii de a nu merge in vacante sau de a reduce in general activitatea publica inseamna o recesiune accentuata, diferita de orice alt eveniment de la Marea Recesiune incoace", potrivit analizei.Totodata, al treilea scenariu este si cel mai pesimist, si prevede o redresare in forma de L."Nu ne dorim sa ajungem acolo, dar cel mai rau caz este unul in care PIB-ul global intra intr-o scadere fara precedent, care nu a mai avut loc de la Marea Depresiune din anii 1930 incoace, deoarece raspandirea globala a coronavirusului face dificila ridicarea regulilor de carantina caci temerile legate de reinfectare continua din cauza raspandirii virusului la nivel mondial, iar acest lucru inseamna ca reluarea activitatii comerciale obisnuite genereaza temeri noi legate de epidemie", sustin reprezentantii Saxo Bank.Pietele, afirma acestia, incearca sa se stabilizeze dupa o saptamana "de carnagiu aproape fara precedent" mai ales pentru capitalurile proprii americane, in care istoricii de piata au scos date de acum aproape un secol pentru a gasi un punct in care piata sa se fi corectat atat de violent dupa un proaspat varf istoric.Specialistii bancii cred ca principala cauza aici a fost ca aceasta epidemie de coronavirus a lovit pe masura ce piata se indrepta catre un teritoriu extrem de satisfacator in ceea ce priveste riscul de credit si volatilitatea. Pentru ca pietele sa se stabilizeze, factorul determinant imediat va fi daca exista semne clare ca epidemia de coronavirus a depasit cu adevarat punctul critic si ca numarul de cazuri noi si ritmul de raspandire este in scadere."S-ar putea la fel de bine ca nici unul dintre cele trei scenarii sa nu se intample in modul descris, asadar va rugam sa retineti ca aceasta este ideea a noastra cu privire la posibilele rezultate, conceputa pentru a incita la meditatie si dezbatere cu privire la modul in care aceasta situatie ar putea evolua din acest moment, nu reprezinta o prognoza. Avand in vedere ca epidemiologii responsabili si sobri au indicat ca pana la 40-70% din oamenii de pe planeta ar putea ajunge sa aiba aceasta boala, merita sa exploram in profunzime ce ar putea insemna acest lucru", spun ei.In document se precizeaza ca este evident ca bancile centrale si guvernele, de asemenea, se pregatesc pentru o runda de reducere a dobanzii si alte masuri de sustinere a increderii."Acest lucru ar putea genera o volatilitate semnificativa si chiar o redresare ce se va inversa rapid pe termen apropiat", precizeaza analistii Saxo Bank.Potrivit analizei, coronavirusul a cimentat pericolele extinderii liniilor de aprovizionare globale intr-o lume deglobalizanta si nevoia de mai multa redundanta si poate chiar integrare verticala in lanturile de aprovizionare."De aici incolo se va putea observa o schimbare uriasa de comportament, deoarece liderii companiilor au o atitudine diferita fata de aceste tipuri de riscuri. Asadar, desi impactul imediat al coronavirusului se poate dovedi a fi unul clasic, deflationar, stimularea politica coplesitoare si deglobalizarea sugereaza ca suntem aproape de minimul secular al ratelor dobanzii globale", se mai spune in raport.Saxo Bank a fost fondata in 1992 si are sediul central la Copenhaga. In prezent are peste 1.500 de angajati in centrele financiare din lume, inclusiv Singapore, Shanghai, Tokyo, Hong Kong, Londra, Paris, Zurich si Dubai. Saxo Bank permite clientilor sai directi sa tranzactioneze clase multiple de active in pietele financiare globale cu ajutorul unui cont unic si de pe mai multe terminale.