Vesti bune: Analistii estimeaza un impact limitat al epidemiei de coronavirus asupra economiei mondiale

Internationalizarea proceselor de productie, care a fost un element cheie pentru cresterea economica mondiala din ultimele decenii, incepe sa fie afectata de lipsa furnizarii, tinand cont ca o buna parte din ceea ce se fabrica pe glob include anumite componente din China.Efectul pe care il va avea in final asupra economiei mondiale pare dificil de precizat pana cand nu se va frana expansiunea coronavirusului si nu se va cunoaste adevarata raspandire a epidemiei, insa cei mai multi analisti merg pe ipoteza unui impact concentrat in primul trimestru al anului, dar cu consecinte mai indelungate pentru sectorul turismului.Asociatia Internationala de Transport Aerian (IATA) preconizeaza ca veniturile din transportul aerian mondial se vor reduce cu 5% anul acesta, ceea ce inseamna 29,3 miliarde dolari mai putin (circa 27 miliarde euro), in timp ce Organizatia Tarilor Producatoare de Petrol (OPEC) a estimat reducerea cererii mondiale de petrol cu 19%, la 100,73 milioane barili pe zi.Fondul Monetar International, care estima ca 2020 ar fi un an de relansare dupa incetinirea din 2019, acum se indoieste ca avansul economiei mondiale va ajunge la nivelul de 3,3% calculat initial si estimeaza ca epidemia de Covid-19 ar putea taia una sau doua zecimi din aceasta crestere.In timpul reuniunii de la finele saptamanii trecute de la Riad (Arabia Saudita) a ministrilor de Finante si guvernatorilor bancilor centrale din G20, FMI a spus ca prudent ar fi sa sa ne pregatim pentru un scenariu mai advers si a anuntat ca va ajuta cu subventii pentru a usura datoria tarilor mai sarace si vulnerabile prin intermediul fondului sau pentru limitarea catastrofelor.Impactul SARS din 2003 este unul dintre indicatorii pe care expertii l-au utilizat pentru a calcula efectele coronavirusului, dar tinand cont ca situatia s-a schimbat semnificativ, deoarece, pe atunci, economia chineza era a sase din lume si reprezenta 4,3% din PIB-ul mondial, in timp ce acum este a doua, cu un aport de 16,5%.Firma de consultanta Markit, care elaboreaza indicatorii de activitate anticipati in urma sondajelor directorilor de achizitii ai companiilor, calculeaza ca impactul asupra economiei mondiale ar putea fi intre una si patru zecimi, dar depinde de rapiditatea cu care va fi oprita epidemia.In China, extinderea fortata a vacantelor de Anul Nou si declararea carantinei pentru a incerca franarea expansiunii unui virus care a omorat peste 2.500 de persoane a afectat in special sectorul serviciilor, pe cel de vanzari en gros si industria prelucratoare.Fata de impactul de un punct procentual pe care SARS l-a avut asupra cresterii economice a Chinei in 2003, Deutsche Bank estimeaza ca epidemia actuala va taia 0,3 puncte procentuale in 2020, in timp ce agentia Moody's dubleaza impactul prevazut si si-a redus estimarile de crestere pentru 2020 de la 5,8% la 5,3%.Indicatorul anuntat de Markit pentru februarie indica faptul ca activitatea companiilor in zona euro se eschiveaza momentan in ceea ce priveste efectele virusului, in contextul in care creste cu cel mai mare ritm din ultimele sase luni.Insa, sectorul de prelucrare inregistreaza intarzieri semnificative in privinta termenelor de livrare ale furnizorilor, ceea ce pare sa indice sa impactul Covid-19 inca nu s-a manifestat pe deplin.S&P considera ca epidemia nu va cauza mari perturbari si va reduce cu una sau doua zecimi cresterea din zona euro, iar Germania va fi economia cea mai afectata, din cauza expunerii sale la industrie, in timp ce impactul in Spania va fi de circa o zecime.Ministerul Afacerilor Economice din Spania indica saptamana trecuta, in buletinul sau saptamanal de conjunctura economica, faptul ca noile alerte privind propagarea coronavirusului au crescut incertitudinile si afecteaza evolutia burselor.