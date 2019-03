ING este mai ingrijorata de impactul OUG 114 asupra economiei, decat de cel direct asupra bancii

"Noi suntem pe deplin angajati sa continuam sa investim, sa continuam sa crestem si cred ca intr-un asemenea mediu cresterea este importanta. Vrem sa investim, vrem sa crestem, vrem sa mai angajam 200 de oameni anul acesta. Vrem sa crestem afacerea intr-un mod sustenabil, dar ingrijorarea nu este legata in mod necesar de impactul asupra ING, dar cred ca va fi un impact asupra economiei. OUG 114 nu este doar despre banci, este despre fonduri de pensii, despre energie, telecom, alte sectoare si cred ca felul in care a fost introdusa afecteaza investitiile viitoare in alte sectoare pentru ca nu este confortabil intr-un mediu in care asemenea lucruri se intampla si scaderea investitiilor afecteaza alte sectoare, precum cel al IMM-urilor. Asa ca de la o crestere a PIB-ului de 7% in 2016, acum unii economisti prezic o crestere de 2% in 2020. Este pozitiva, dar mai mica cu 5 puncte procentuale fata de acum doi ani. Incetinirea economica va afecta toate bancile, ne va afecta. Deci pentru noi principala ingrijorare este economia, perspectiva economica si potentiala incetinirea a economiei mai intr-un ritm mai rapid", a spus Michal Szczurek.El a afirmat ca atunci cand ne uitam la forma curenta a ordonantei, nivelul taxelor este in afara oricarei comparatii cu alte tari si nu este rezonabil. Un alt argument pentru care taxa nu este rezonabila este ca la finalul crizei bancile din Romania nu au fost ajutate cu fonduri publice, precum in alte tari, ci au adus capitaluri."Suntem suparati din caza modului in care ordonanta a fost adoptata. O fost o totala surpriza in ultimele zile ale anului 2018 si cred ca acest fel de a proceda deterioreaza increderea. Sa introduci ceva fara un studiu de impact, fara sa intelegi implicatiile pe termen lung nu este cea mai buna cale", a spus Michal Szczurek.El si-a exprimat speranta ca forma finala a ordonantei se va schimba si a mentionat ca "salutam orice initiativa de aducere la nivel rezonabil".Ordonanta de Urgenta 114/2018, aprobata de Guvern la finele lunii decembrie, instituie taxe noi pe cifra de afaceri pentru sectorul energetic si telecom, precum si taxe pe activele din sistemul bancar.