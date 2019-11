ING Bank Romania: IMM-urile nu sunt pregatite pentru o noua criza

"O mare parte din IMM-uri nu au prins criza din 2008. Nu sunt pregatite pentru o noua criza. Nu spun ca va veni o criza, dar ciclurile economice e normal sa aduca scaderi si cresteri. Noi am tot crescut si la un moment, da, va fi o scadere. Daca va fi o scadere prea puternica, abrupta, e o problema, daca este o aterizare lina este alta, dar nu prea se intampla aterizari line in cazul IMM-urilor", a precizat Vlad Sabau intr-o intalnire cu presa.El a explicat ca, in cazul unei rezerve financiare insuficiente, orice schimbare poate fi problematica. O problema des intalnita care trebuie rezolvata este cresterea capitalului propriu."Daca si-a finantat cresterea exclusiv prin credit, poate unul mixt, de tip credit comercial si financiar, si este cu 5 - 10% capital propriu, maine poate sa ajunga la capital negativ", a spus Vlad Sabau.El a dat exemplul unei firme din sectorul transporturilor care presteaza servicii ca subcontractor pentru o companie mare. In cazul unei situatii dificile aceasta ar putea fi printre primele la care se renunta.Potrivit lui Vlad Sabau, capitalizarea firmelor este un fenomen care incepe sa se simta tot mai mult in Romania in ultimul timp. El sustine ca strat-up-urile se profesionalizeaza, au preocuparea de a creste exponential si de a vinde servicii sau produse specializate, inovative, oriunde in lume."Antreprenorii sunt mult mai preocupati de a discuta cu investitorii. Am remarcat ca exista si preocupare si disponibilitate. In anul 2000 nu exista capital. Si daca ai fi fost deschis ca antreprenor sa discuti cu investitorii nu aveam investitori. Nu aveam ratingul de tara potrivit, investitorii locali de abia se nasteau sau isi construiau propriile afaceri. Erau preocupati de cresterea propriilor afaceri. Acum suntem la 20 de ani de atunci. Avem si investitori locali si semnele sunt bune", a mai spus Vlad Sabau.