Profitul ING Bank a crescut in 2019, propulsat de digitalizare

Veniturile bancii au crescut cu 15%, pana la 1,005 milioane lei, ca rezultat al volumelor crescute si a evolutiei pozitive a marjelor, potrivit unui comunicat ING Bank remis Business24.Costurile operationale au crescut cu 6 milioane lei, sau 1%, pana la 451 milioane lei.Excluzand cheltuielile extraordinare din prima jumatate a anului trecut, costurile mai ridicate din anul curent au fost reprezentate de cresteri salariale si extinderea echipei ING in zonele de digitalizare, dezvoltare a afacerilor si riscul non-financiar.Costurile de risc s-au ridicat la 103 milioane lei, cresterile fiind vizibile, in principal, in portofoliul de Retail.Portofoliul de credite ING continua tendinta ascendenta in 2019, cu o crestere de 4,1 miliarde lei fata de sfarsitul primei jumatati a anului 2018, la 27,3 miliarde lei, in contextul majorarii cu peste 10% a portofoliului pentru toate liniile de business. Portofoliul de credite a crescut cu 6% comparativ cu sfarsitul anului 2018.Distributia creditarii ramane echilibrata intre segmentul companiilor si al persoanelor fizice, cu 58% din portofoliu fiind reprezentat de persoane fizice. Portofoliul de imprumuturi pentru Mid-Corporate si IMM-uri a crescut cu 13%, fata de sfarsitul primei jumatati a anului 2018, datorita unei oferte competitive de produse si usurintei de a le accesa prin intermediul platformei ING Business. Cota de piata pe partea de credite a crescut la 10,4%, reprezentand o crestere de +1,4pp comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.Rata creditelor neperformante a ajuns la 3,3% la sfarsitul lunii iunie 2019, inregistrand o usoara crestere de la 3,2% la sfarsitul anului 2018, insa se situeaza, in continuare, mult sub media pietei.Portofoliul de depozite incredintate ING a crescut cu 12% comparativ aceeasi perioada a anului trecut, cu pana la 3,7 miliarde lei, ajungand la aproape 33 miliarde la sfarsitul lunii iunie 2019. Depozitele persoanelor fizice reprezinta 69% din total portofoliu, comparativ cu 66% in 2018. Cota de piata pe partea de depozite a crescut la 9,3%, reflectand o crestere de +0,4pp fata de aceeasi perioada a anului trecut.a crescut la 1,35 milioane clienti pana in iunie 2019, in timp ce ING continua sa primeasca cel mai mare scor NPS (Net-Promoter Score - ce masoara nivelul de satisfactie al clientilor) de pe piata.Numarul de clienti care isi incaseaza veniturile recurente intr-un cont al bancii a crescut cu 110.000 sau cu 18%, ceea ce inseamna, practic, ca mai mult de 1 din 8 romani isi incaseaza salariul intr-un cont ING. Ambele realizari reflecta succesul strategiei ING, ce pune accentul pe experienta clientului, produse simple si usor de accesat, precum si o politica de preturi corecta.Tendinta de digitalizare isi mentine traiectoria ascendenta, fiind inregistrate peste 70 milioane interactiuni digitale cu banca. Aplicatia mobila ramane, in continuare, cea mai accesata, 5 din 6 contacte ale clientilor nostri provenind de pe dispozitivele mobile.Rata de adoptie ING Pay in primul an de la lansare confirma comportamentul digital: 135.000 clienti si-au activat serviciul in Home'Bank si au efectuat peste 5 milioane de tranzactii.La sfarsitul lunii iunie 2019, ING a oferit optiunea de plati mobile si pentru utilizatorii iOS si a adus Apple Pay clientilor sai, raportand 23.000 dispozitive inrolate in prima zi de lansare.Mediul digital nu este preferat doar pentru tranzactii instante, ci si pentru produse instante, in general, avand in vedere ca 20% din creditele de nevoi personale sunt accesate prin ING Home'Bank, in mai putin de 15 minute.ING Business, platforma de digital banking destinata clientilor de Mid-Corporate si IMM-urilor, a inregistrat, de asemenea, o crestere semnificativa, ajungand la aproape 5.000 de clienti, iar cresterea insumeaza atat clienti noi, cat si migrati de pe platformele anterioare.La 9 luni de la introducerea noului model operational (urmand predilectia clientilor ING pentru digital si self-service), clientii au utilizat platforma ING Business pentru operatiunile zilnice si in interactiunile cu banca prin modulele de comunicare si self-service. Mai mult, 30% dintre autentificarile in ING Business provin de pe telefonul mobil.Aniversarea a 25 de ani ING marcheaza, totodata, noi inceputuri pentru angajatii ING, care se vor muta din Crystal Tower in Expo Business Park.Noul sediu central incurajeaza colaborea, creativitatea si inovatia si faciliteaza, in acelasi timp, modul de lucru Agile prin spatii flexibile, dar si zone de relaxare. Noul sediu beneficiaza si de un spatiu de lucru comun, la parterul cladirii, deschis pentru oricine isi doreste sa lucreze si sa creeze in spatiul ING."In luna iulie a inceput mandatul meu de CEO al ING Bank Romania, o banca pentru care am lucrat aproape 25 ani. Am fost parte a dezvoltarii sale intr-o banca universala, care a crescut organic la 1,35 milioane de clienti si acum se pozitioneaza pe locul 6 pe piata cu cel mai inalt scor NPS pe cele trei segmente. Succesul este posibil doar datorita dedicarii si angajamentului colegilor mei, care isi canalizeaza toate eforturile pentru a oferi cea mai buna experienta de banking clientilor nostri. Una dintre principalele mele prioritati in perioada urmatoare este sa intalnesc si sa ascult angajatii si clientii ING pentru a le intelege nevoile si pentru a identifica cum putem imbunatati serviciile si produsele noastre", a declarat Mihaela Bitu, CEO al ING Bank Romania.