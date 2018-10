Economistul-sef al ING Bank: ROBOR la 3 luni ar putea incheia 2018 la un nivel de 3,20%

"Cresterea ROBOR vine inaintea anuntului de luni al BNR referitor la organizarea de operatiuni de piata, existand temeri privind neorganizarea unor operatiuni repo de injectie de lichiditate pentru a compensa deficitul de lichiditate din piata monetara preconizat pentru noua perioada de constituire a rezervelor minime obligatorii ce va incepe cu data de 24 octombrie. In lipsa unui angajament din partea bancii centrale privind organizarea consecventa a operatiunilor de piata, aceasta incertitudine se reflecta in cresterea cotatiilor ratelor de dobanda. De asemenea, probabil piata considera ca presiunile de depreciere ale leului observate in ultima perioada, pe fondul contextului extern mai tensionat, ar putea determina banca centrala sa limiteze operatiunile de injectie de lichiditate", a declarat pentru AGERPRES Ciprian Dascalu.Acesta a precizat ca este de asteptat ca indicele ROBOR la 3 luni sa incheie anul 2018 la un nivel de 3,20%."Ne asteptam ca ROBOR la 3 luni sa incheie acest an in jur de 3,20% pe fondul reechilibrarii lichiditatii pe piata monetara data cu realizarea deficitului bugetar preconizat si dupa scadenta unei emisiuni de titluri de stat de peste 8 miliarde lei", a spus economistul sef al ING Bank Romania.Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri pe piata interbancara la 3,28% pe an, de la 3,17% cat era joi, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).Ultima operatiune repo efectuata de BNR a avut loc la inceputul acestei luni. BNR a oferit bancilor pe data de 1 octombrie 9,7 miliarde de lei pentru sapte zile, la o dobanda de 2,5% pe an, egala cu dobanda cheie.In luna septembrie, BNR a realizat trei operatiuni de tip repo, prin care a oferit bancilor 16,9 miliarde de lei.