Banca ING ar vrea sa se retraga din Turcia. Si nu este singura

ING desfasoara discutii preliminare cu potentiali consilieri privind posibilitatea vanzarii ING Bank AS, a 12-a mare banca din Turcia, cu sediul in Istanbul. De asemenea, anul trecut ING a abordat o banca locala pentru a evalua interesul pentru tranzactie, sustin sursele.Inca nu a fost luata o decizie finala iar ING ar putea hotari pastrarea afacerii, adauga sursele. Un reprezentant al ING nu a dorit sa comenteze informatia.Luna trecuta, UniCredit a anuntat ca si-a redus si mai mult participatia detinuta la Yapi Kredi Bank, a treia banca din Turcia. Analistii considera ca decizia este un prim pas al grupului italian de a se retrage complet din Turcia.Si banca britanica HSBC Holdings Plc ia in considerare iesirea de pe piata turca, unde este prezenta de la inceputul anilor 2000, au anuntat recent surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Deja, gigantul bancar global a anuntat un masiv program de reducere a costurilor, care vizeaza concedieri, inclusiv in Orientul Mijlociu, Africa de Nord si Turcia.Profitul subsidiarei ING din Turcia a crescut cu 39% anul trecut, la 1,47 miliarde de lire turcesti (238 milioane de dolari) in timp ce activele au scazut usor, la 57,1 miliarde de lire turcesti.In Olanda, seful ING Groep NV, Ralph Hamers, va prelua conducerea bancii elvetiene UBS de la 1 noiembrie. In cursa pentru succesiune se afla Pinar Abay, fostul sef al subsidiarei ING din Turcia.In ultimele doua decenii piata turca a devenit atractiva pentru marile grupuri bancare globale, datorita ritmului solid de crestere a economiei. Printre bancile care si-au infiintat subsidiare in Turcia s-au aflat ING, HSBC, UniCredit si BBVA (Spania).Dar criza globala din 2008, criza valutara care a lovit Turcia in urma cu doi ani si problemele politice au determinat grupurile bancare globale sa-si schimbe strategia.Infiintata in 1994, ING Bank Romania este in prezent o banca universala, oferind produse si servicii tuturor categoriilor de clienti - companii mari si mici, institutii financiare, mici antreprenori si persoane fizice.