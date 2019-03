ING este acuzata in Italia ca nu a prevenit spalarea de bani prin conturile sale

Decizia vine in urma inspectiilor organizate de Banca d'Italia in perioada octombrie 2018 - ianuarie 2019, care au aratat ca subsidiara ING din Italia nu a facut suficient pentru a preveni tranzactiile de spalare de bani prin conturile sale.In septembrie, justitia olandeza a ajuns la un acord amiabil cu ING in legatura cu un dosar de spalare de bani, grupul financiar olandez acceptand sa plateasca 775 milioane de euro. Procurorii au reprosat ING ca a incalcat legislatia olandeza in materie de prevenire a spalarii banilor si finantarea terorismului, "in mod structural si timp de mai multi ani" prin faptul ca nu a impiedicat utilizarea conturilor clientilor sai pentru spalarea banilor intre 2010 si 2016. Procurorii olandezi au informat ca din suma totala de 775 milioane euro, 675 milioane de euro este considerata o amenda iar restul 100 milioane de euro este considerat o redresare pentru beneficii obtinute in maniera ilicita.ING a explicat ca deficientele descoperite de autoritatile taliene de supervizare sunt rezultatul masurilor anuntate dupa acordul incheiat in septembrie in Olanda, menit sa imbunatateasca managementul riscurilor de conformare."In urmatoarele zile ING va lucra din greu pentru a rezolva deficientele si problemele constatate", se arata in comunicatul bancii olandeze.In timpul discutiilor cu Banca d'Italia, ING nu va accepta noi clienti in Italia dar va continua sa-i serveasca pe cei existenti.In 2018, subsidiara ING din Italia, care are aproximativ 900 de angajati, a inregistrat venituri de 231 de milioane de euro.Italia, unde banca este prezenta din 2001, face parte din pietele unde ING vrea sa fie prezenta exclusiv digital, fara sedii fizice.Anul acesta, actiunile ING au urcat la Bursa de la Amsterdam cu 18%.Pe plan global, ING are peste 52.000 de angajati si ofera servicii bancare unui numar de aproape 37 milioane de clienti individuali, companii sau institutii din peste 40 de tari.Infiintata in 1994, ING Bank Romania este in prezent o banca universala, oferind produse si servicii tuturor categoriilor de clienti - companii mari si mici, institutii financiare, mici antreprenori si persoane fizice.