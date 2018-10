ING: Toti clientii si-au recuperat banii din tranzactiile dublate

Clientii nu vor suporta costuri in urma acestei situatii, in comisioane sau taxe."Luni, 8 octombrie, putin dupa ora 14:00, ING Bank Romania a identificat dublarea unor tranzactii realizate cu cardul si procesate in aceasta zi. Banca a identificat situatiile urgente ale unor clienti si a discutat cu acestia pentru a corecta tranzactiile si a regla punctual contul clientilor cat mai repede cu putinta. Eroarea a fost confirmata ca fiind una operationala, fara impact asupra altor procesari ale bancii. Clientii nu vor suporta costuri in urma acestei situatii, in comisioane sau taxe. Toate tranzactiile au fost corectate si sumele reglate pana la ora 21:00 ale aceleiasi zile. In urma acestei situatii a crescut considerabil volumul de trafic in platforma de internet banking ING Home'Bank, ceea ce a dus la un acces mai dificil in aplicatie. ING Bank regreta sincer disconfortul pe care clientii l-au resimitit in aceste ore si ia masurile necesare pentru a preveni astfel de incidente pe viitor", precizeaza sursa citata.In cursul zilei de luni, banca a informat, pe propria pagina de Facebook, ca o parte dintre tranzactiile realizate in acest weekend de clientii ING au fost dublate, situatia fiind cauzata de o eroare operationala in care fisierele de tranzactii au fost incarcate de doua ori.Acestia au subliniat ca, din cauza volumului incarcat de apeluri, liniile de suport nu functioneaza in parametrii normali.De asemenea, pe site-ul bancii, la Starea Serviciilor, era specificat faptul ca serviciile ING Home'Bank Web, ING Home'Bank Mobile si Call Center au o "disponibilitate partiala".ING Bank Romania a raportat in primul semestru un profit brut de 389 milioane lei, mai mare cu 89 milioane lei comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, si un profit net de 345 milioane lei, potrivit unui comunicat al bancii.Numarul clientilor activi a crescut cu mai mult de 155.000 in ultimele 12 luni, ajungand la 1,2 milioane de clienti activi. Numarul clientilor cu salariul la ING a crescut cu mai bine de 145.000, o crestere de 23% intr-un ritm mai alert decat cel general al clientilor activi, care a fost de 15% de la un an la altul. Modelul digital implementat in ultimul an a dus la un procent record de 60% de interactiuni online cu clientii care incaseaza salariul la ING.