Seful ING: Exista o logica ''limitata" pentru fuziunile bancare transfrontaliere in Europa

ING Groep NV, cel mai mare grup olandez de servicii financiare, este si a treia mare banca pe piata germana, dupa Deutsche Bank si Commerzbank."Autoritatile competente pe plan national, in lipsa unei uniuni bancare, vor fi extrem de protectoare in privinta capitalului si a lichiditatilor din tara respectiva", a explicat Ralph Hamers. Acesta nu a dorit sa confirme daca ING este interesata de Commerzbank, care luna trecuta a incheiat fara succes negocierile de fuziune cu Deutsche Bank.Problema fuziunilor este vazuta diferit de sefii marilor grupuri bancare europene. Directorul general al Credit Suisse, Tidjane Thiam, sustine ca fuziunile nu sunt cel mai bun mod de a ajuta bancile europene, afectate de ratele negative ale dobanzilor. Si directorul general al UBS, Sergio Ermotti, a afirmat luna trecuta, dupa esecul fuziunii dintre bancile germane Deutsche Bank si Commerzbank, ca procesul de consolidare in industria bancara europeana este inevitabil. Totusi, Thiam sustine ca nu vede niciuna din marile banci elvetiene, UBS si Credit Suisse, posibile tinte de preluare.Hamers apreciaza ca fuziunile intre bancile din aceeasi tara ar putea duce la reduceri de costuri dar "consolidarea transfrontaliera nu ajuta la obtinerea unui grad marit de eficienta al capitalului si a lichiditatilor in actualul regim de reglementare din Europa.In tarile sale de baza unde opereaza - Olanda, Belgia si Luxemburg (Benelux) - ING si-a redus in ultimii cinci ani costurile operationale anuale cu 4,4% si a investit semnificativ in dezvoltarea aplicatiilor mobile si a tehnologiei care poate fi accesata usor indiferent de tara.Dupa zece luni de pregatiri, ING intra pe piata din Filipine, a anuntat Hamers.Intrebat daca bancile europene sunt pregatite de o scadere semnificative a activitati economice, seful ING a explicat ca majoritatea si-au imbunatatit bilanturile de la criza financiara.Dupa Olanda, Germania este a doua mare piata pentru ING unde activeaza sub marca ING-Diba. In prezent, ING are o capitalizare bursiera de 47 miliarde euro, de aproape cinci ori mai mare decat cea a Commerzbank (9,6 miliarde euro) . Succesul unei eventuale preluari a Commerzbank depinde de Guvernul german, care detine 15% din actiunile Commerzbank, o mostenire a pachetului de salvare oferit de Berlin in perioada crizei financiare.In aprilie, directorul ING Groep, Ralph Hamers, le-a spus actionarilor ca banca este gata sa ia in considerare o achizitie transfrontaliera, daca vor fi indeplinite anumite conditii. Declaratia sa a venit dupa ce revista germana Manager Magazin a publicat un articol conform caruia ING Groep a contactat grupul bancar german Commerzbank in vederea unei posibile fuziuni.