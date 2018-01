Balanta comerciala a Romaniei nu-si gaseste echilibrul: Importurile au atarnat mai greu in 2017, exporturile au crescut modest

In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2017,FOB au insumat 58,146 miliarde de euro,peste nivelul din primele 11 luni ale anului precedent, in timp ceCIF au insumat 69,491 miliarde de euro, in cresterefata de intervalul de referinta.Potrivit INS, in luna noiembrie 2017, exporturile FOB au fost de 5,785 miliarde de euro, importurile CIF de 6,908 miliarde de euro, rezultand astfel un deficit de 1,122 miliarde de euro. Fata de luna aceeasi luna din 2016, exporturile din luna noiembrie 2017 au crescut cu 8,9%, iar importurile cu 11,8%.Statistica releva, totodata, ca valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri in primele 11 luni din acest an s-a ridicat la 44,168 miliarde de euro la expedieri si la 52,721 miliarde de euro la introduceri, reprezentand 76% din total exporturi si 75,9% din total importuri.De asemenea, valoarea schimburilor extra-UE28 de bunuri, in perioada ianuarie - noiembrie 2017, a fost de circa 13,978 miliarde de euro la exporturi (24% din total exporturi) si de aproximativ 16,770 miliarde de euro (24,1% din total importuri).Conform datelor oficiale, in intervalul de referinta, ponderi importante in structura exporturilor si importurilor sunt detinute de grupele de produse: masini si echipamente de transport (46,4% la export si 37,3% la import) si alte produse manufacturate (33,4% la export, respectiv 30,9% la import).