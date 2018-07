INS: Pe ce-si cheltuiesc romanii banii in 2018

raport ins

"Conform clasificarii standard pe destinatii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare si bauturile nealcoolice au detinut, in trimestrul I 2018, in medie, 34,3% din consumul gospodariilor", precizeaza sursa citata.Principalele destinatii ale cheltuielilor efectuate de gospodarii sunt: consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii si transferurile catre administratia publica si privata si catre bugetele asigurarilor sociale, sub forma impozitelor, contributiilor, cotizatiilor, precum si acoperirea unor nevoi legate de productia gospodariei (hrana animalelor si pasarilor, plata muncii pentru productia gospodariei, produse pentru insamantat, servicii veterinare etc.).Cheltuielile pentru investitii, destinate pentru cumpararea sau constructia de locuinte, cumpararea de terenuri si echipament necesar productiei gospodariei, cumpararea de actiuni etc. detin o pondere mica in cheltuielile totale ale gospodariilor populatiei, respectiv de doar 0,3%, mentioneaza INS.In intervalul de referinta, cheltuielile totale au fost, in medie, de 3.317 lei lunar/gospodarie, respectiv 1.270 lei/persoana si au reprezentat 85,6% din nivelul veniturilor totale.In acelasi timp, veniturile totale ale populatiei, medii lunare pe o gospodarie, au fost de 3.873 lei, si 1.483 lei/persoana.Veniturile banesti au fost, in medie, de 3.505 lei lunar pe gospodarie (1.342 lei/persoana), iar veniturile in natura de 368 lei lunar pe gospodarie (141 lei/persoana) . Salariile si celelalte venituri asociate lor au format cea mai importanta sursa de venituri (64,6% din veniturile totale ale gospodariilor).La formarea veniturilor totale ale gospodariilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestatii sociale (20,4%), veniturile din agricultura (1,5%), veniturile din activitati neagricole independente (1,8%), cele din proprietate si vanzarea de active din patrimoniul gospodariei (0,7%) precum si veniturile in natura (9,5%), in principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (8,2%).INS noteaza ca mediul de rezidenta influenteaza diferentele de nivel si, mai ales, de structura intre veniturile gospodariilor dintre mediul urban si mediul rural.