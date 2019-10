Fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat in Romania (INS)

"Fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat, populatia varstnica de 65 ani si peste depasind cu 471.000 persoane populatia tanara de 0-14 ani (3702 mii fata de 3231 mii persoane).(...) Procesul de imbatranire demografica s-a accentuat comparativ cu 1 iulie 2018, remarcandu-se o scadere usoara a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) si in acelasi timp o crestere (de 0,3 puncte procentuale) a ponderii populatiei varstnice (de 65 ani si peste)", precizeaza sursa citata.Indicele de imbatranire demografica a crescut de la 112,1 (la 1 iulie 2018) la 114,6 persoane varstnice la 100 persoane tinere (la 1 iulie 2019).Varsta medie a populatiei a fost de 41,7 ani, cu 0,3 ani mai mare decat la 1 iulie 2018. Varsta mediana a fost de 41,7 ani, in crestere cu 0,3 ani fata de 1 iulie 2018.Populatia dupa domiciliu la 1 iulie 2019 a ajuns la 22,155 milioane persoane, cu 0,1% mai mica fata de 1 iulie 2018.Populatia urbana si cea de sex feminin sunt majoritare (56,4%, respectiv 51,2%).La 1 iulie 2019, populatia dupa domiciliu din mediul urban a fost de 12,499 milioane persoane, in scadere usoara fata 1 iulie 2018 (0,06%). Populatia feminina a fost de 11,333 milioane persoane, in scadere cu 0,1% fata de aceeasi data a anului precedent.Cea mai mare pondere in totalul populatiei o detinea grupa de varsta 40-44 ani (8,6%). In randul persoanelor de sex masculin, ponderea acestei grupe de varsta a fost de 9%, iar la cele de sex feminin de 8,2%.Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,6%, mai mica decat cea a grupei de 5-9 ani (4,8%) si a celei de 10-14 ani (5,2%).Datele privind populatia dupa domiciliu la 1 iulie 2019 vor fi disponibile pana la nivel de localitate (municipiu, oras si comuna), in baza de date online TEMPO si pot fi descarcate incepand cu data de 14 noiembrie 2019, precizeaza INS.Populatia dupa domiciliu reprezinta numarul persoanelor cu cetatenie romana si domiciliul pe teritoriul Romaniei, delimitat dupa criterii administrativ-teritoriale. Populatia dupa domiciliu reprezinta populatia de jure care poate sa includa si emigrantii si nu trebuie confundata cu populatia rezidenta, subliniaza Institutul National de Statistica.