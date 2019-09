INS: Doar 35% din populatia rurala a tarii era conectata la sistemul public de alimentare cu apa in 2018

Potrivit Institutului National de Statistica (INS), la nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populatiei conectate la sistemul public de alimentare cu apa, in total populatie rezidenta, s-a inregistrat in regiunea Bucuresti - Ilfov (86,2%), urmata de regiunea Sud-Est (81%).In schimb, gradul cel mai redus de racordare s-a inregistrat in regiunea Nord-Est (48,8%), urmata de regiunea Sud-Vest Oltenia (57%).Populatia deservita de sistemul public de alimentare cu apa a fost, in cursul anului trecut, de 13.515.626 de persoane, reprezentand 69,4% din populatia rezidenta a Romaniei, cu 285.927 persoane mai mult decat in 2017.De asemenea, in mediul urban s-au inregistrat 10.342.627 de persoane deservite de sistemul public de alimentare cu apa, reprezentand, iar in mediul rural 3.172.999 de persoane, reprezentandConform statisticii, in 2018, volumul de apa distribuita a fost de 1,152 miliarde mc, cu circa 27,284 milioane mc mai mare decat in anul 2017. Totodata, cea mai mare cantitate de apa distribuita a fost catre populatie, respectiv 517,806 milioane mc.Totodata, cele mai mari cantitati de apa distribuita s-au inregistrat in bazinele hidrografice Buzau-Ialomita (24,2%), respectiv Arges-Vedea (19,9%).